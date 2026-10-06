Adiós a tirar tus reciclables: Edomex propone máquinas que te dan saldo de transporte a cambio

Miles de usuarios del Mexibús y del Mexicable podrían cambiar la forma de sumar saldo si prospera una iniciativa en el Congreso local. Mientras la carretera México-Toluca opera con un solo carril hasta el 28 de octubre por obras, en la Legislatura avanza una propuesta de máquinas de reciclaje en transporte público que daría saldo de transporte en el Edomex a quien entregue sus residuos..

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¿Cómo funcionarían las máquinas de reciclaje del Edomex en Mexibús y Mexicable?

Según la iniciativa, los usuarios llevarían botellas de plástico, latas de aluminio y envases de vidrio a máquinas automatizadas ubicadas en estaciones del Mexibús y del Mexicable. Cada residuo sería identificado por el equipo y convertido en puntos o saldo, que se abonaría a la tarjeta de movilidad. Mientras los automovilistas del estado cumplen obligaciones como la verificación vehicular que vence el 31 de octubre, esta propuesta busca que el reciclaje tenga un beneficio directo para el bolsillo.

Para que el esquema funcione, la propuesta plantea que Movilidad y Medio Ambiente trabajen de forma coordinada. Esa coordinación garantizaría la recolección de los materiales y la administración de los incentivos.

Existe un antecedente en Medellín, Colombia, donde un programa similar recuperó más de un millón de envases en su primer año Sin embargo, la comparación sirve como referencia, no como garantía de resultados en el Estado de México.

La propuesta contempla estaciones del Mexibús y del Mexicable en el Estado de México (X: @MexibusL1_)

¿En qué etapa está la propuesta de reciclaje con saldo de transporte?

La iniciativa avanzó en comisiones del Congreso local, pero todavía debe enviarse al pleno para su votación. Si los diputados la aprueban, el siguiente paso sería el envío al Ejecutivo estatal.

El contexto que respalda la propuesta es el volumen de residuos: el Estado de México genera más de 16 mil toneladas diarias de basura, cerca de 14% del total nacional. De ese volumen, apenas cerca de 11% se recicla o recibe tratamiento.

Para quien vive en el Edomex, el beneficio sería indirecto y aún lejano, porque hoy no hay saldo ni máquinas disponibles. Entre tanto, los apoyos que sí operan en municipios mexiquenses, como las Cocinas del Bienestar de Tlalnepantla con comidas por 15 pesos, quedan fuera de esta iniciativa.

Si usas el Mexibús o el Mexicable, separa tus botellas y latas desde ahora, pero no esperes saldo en tu tarjeta hasta que el pleno apruebe la reforma y se publique.

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