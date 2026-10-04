¿Estudias en el CCH Sur? Esta nueva ruta de RTP te lleva a Perisur por solo $2 pesos sin paradas

Miles de jóvenes que cursan el bachillerato en el sur de la Ciudad de México ya cuentan con una alternativa directa para llegar a clases. La Red de Transporte de Pasajeros puso en operación la ruta 40-A de RTP, un servicio que conecta en línea recta el plantel CCH Sur con la estación Perisur del Metrobús Línea 1, sobre avenida Insurgentes. La prueba busca reducir los tiempos de traslado de la comunidad estudiantil, sin transbordos ni caminatas largas hasta la estación más cercana.

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) es un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), que diseñó esta ruta como un programa piloto de 60 días hábiles para medir la demanda real antes de hacerla permanente. Durante ese periodo, la dependencia evaluará horarios y frecuencia de unidades para definir ajustes al servicio.

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¿Cómo funciona la nueva ruta 40-A de RTP entre CCH Sur y Perisur?

El recorrido de la ruta 40-A de RTP mide poco más de tres kilómetros y corre en un solo sentido entre el plantel CCH Sur de la UNAM y la estación Perisur del Metrobús Línea 1, sin hacer paradas intermedias. El camión circula por avenida Insurgentes y conecta de forma directa con una de las terminales más transitadas del sur de la capital. La tarifa única es de 2 pesos y solo se paga con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), por lo que no se acepta efectivo a bordo.

El horario de operación va de lunes a viernes, de 06:00 a 22:00 horas, por lo que la ruta no presta servicio los fines de semana. Las personas con discapacidad y los adultos mayores viajan de forma gratuita, una condición que ya aplica en otras rutas de la red. Para el resto de los usuarios, la Tarjeta de Movilidad Integrada funciona como único medio de pago válido, igual que en las rutas express de la ciudad.

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A partir del próximo lunes 21 de septiembre, la RTP pondrá en marcha la Ruta 40-A, que conectará el CCH Sur con la estación “Perisur” del #Metrobús Línea 1, en ambos sentidos. pic.twitter.com/gzTJgs7Wx7 — Red de Transporte de Pasajeros-RTP (@RTP_CiudadDeMex) September 18, 2026

El camión conecta en Perisur con la Línea 1 del Metrobús, que corre por avenida Insurgentes desde Indios Verdes hasta el Centro de Transferencia Modal del sur. Desde ahí, los estudiantes pueden continuar su trayecto hacia otras zonas de la ciudad sin pagar un segundo pasaje completo, siempre que usen la misma tarjeta integrada. La intención de Semovi es que la ruta funcione como un punto de enlace directo entre el campus y el resto de la red de transporte capitalino.

¿Cuánto durará el programa piloto y qué sigue para la comunidad del CCH Sur?

La ruta inició operaciones el lunes 21 de septiembre de 2026, bajo un esquema de prueba que Semovi evaluará durante 60 días hábiles antes de decidir si la mantiene de forma permanente. En ese lapso, la dependencia revisará la afluencia real de pasajeros, los tiempos de recorrido y el estado de las unidades asignadas al corredor. Si los resultados son positivos, la ruta 40-A podría sumar unidades u horarios adicionales en fin de semana.

El proyecto beneficia de manera directa a cerca de mil 800 personas, entre estudiantes, docentes y trabajadores administrativos del plantel CCH Sur de la UNAM, según las cifras que compartió Semovi al anunciar el servicio. La dependencia capitalina destacó que la ruta atiende un tramo donde antes solo circulaban microbuses de ruta fija, con tarifas más altas y horarios menos predecibles.

La llegada de la ruta 40-A se suma a otros esfuerzos recientes de RTP para ampliar su cobertura en zonas con alta demanda estudiantil y universitaria en el sur y el oriente de la capital. Para las autoridades, el modelo de rutas cortas y directas, sin paradas intermedias, representa una alternativa más rápida frente al transporte concesionado tradicional. Semovi adelantó que, si el piloto resulta exitoso, el esquema podría replicarse en otros planteles del bachillerato universitario.

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