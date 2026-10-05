Desde San Cristóbal de las Casas: así puedes recorrer el Cañón del Sumidero en lancha por 340 pesos con tu credencial de adulto mayor

Si estás de visita en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hay una forma de conocer uno de los paisajes naturales más representativos del estado: el Cañón del Sumidero. Este pletórico rincón puede recorrerse en lancha a lo largo del río Grijalva, y lo mejor de todo es que las personas adultas mayores tienen una tarifa especial al presentar su credencial de INAPAM.

Según datos oficiales, en 2026, el paseo tiene un costo de $340 pesos para adultos mayores con credencial, frente a los $400 de la tarifa para visitantes nacionales. El recorrido dura aproximadamente dos horas y permite observar desde el agua las paredes del cañón, además de distintos paisajes y especies que habitan esta Área Natural Protegida.

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El paseo en lancha por el Cañón del Sumidero

Aunque el viaje puede comenzar desde San Cristóbal de las Casas, las lanchas no salen de esta ciudad. El recorrido acuático parte de Chiapa de Corzo, donde existen cuatro embarcaderos para ingresar al Parque Nacional Cañón del Sumidero.

Una vez a bordo, el recorrido se realiza por el río Grijalva y llega hasta la zona de la cortina de la presa de Chicoasén. El trayecto toma alrededor de dos horas, por lo que conviene contemplar el tiempo de traslado desde San Cristóbal antes de elegir el horario para visitar el cañón.

El paisaje cambia conforme avanza la lancha entre las enormes paredes rocosas. Dentro del parque también es posible encontrar cocodrilos de río y monos araña, además de cuerpos de agua, cascadas y distintos puntos para observar la naturaleza.

¿Cuánto cuesta la lancha para adultos mayores?

Las tarifas reportadas para 2026 contemplan un precio especial para quienes presentan credencial de adulto mayor:

Adultos mayores con credencial: $340 pesos

Visitantes nacionales: $400 pesos

Visitantes extranjeros: $460 pesos

Los precios corresponden al servicio del recorrido en lancha ofrecido desde Chiapa de Corzo. La tarifa puede estar sujeta a cambios, por lo que es recomendable confirmar el costo directamente con los prestadores del servicio antes de viajar.

Cañón del Sumidero | Chiapas Mexico🇲🇽 pic.twitter.com/Pcf6a8BjZr — Travel Universe (@Traveluniverse) August 26, 2023

Además, existe un cobro independiente por ingresar al Área Natural Protegida, cuya cuota general indicada por CONANP es de $125 pesos por persona al día. Sin embargo, as personas adultas mayores están exentas de este pago al acreditar su condición con una credencial vigente, por lo que los $340 pesos se mantiene intacto.

¿Cómo llegar desde San Cristóbal de las Casas?

Para quienes se hospedan en San Cristóbal, Chiapa de Corzo se encuentra a poco más de 50 kilómetros por carretera, aunque el tiempo puede variar según el tráfico y el medio de transporte. En automóvil, distintos cálculos sitúan el trayecto en alrededor de 40 a 55 minutos.

Si se viaja en transporte público, una de las opciones es trasladarse primero desde San Cristóbal hasta Tuxtla Gutiérrez y desde ahí continuar hacia Chiapa de Corzo. Por ello, quienes quieran realizar el recorrido en lancha deben considerar que el traslado terrestre y el paseo por el cañón son dos etapas diferentes del viaje.

CONANP señala que el acceso al Cañón del Sumidero tiene un horario de 8:00 a 17:00 horas, mientras que la vía acuática funciona todos los días.

Un museo en San Cristóbal que también tiene precio especial con INAPAM

Si el viaje comienza o termina en San Cristóbal de las Casas, existe otra opción para complementar el recorrido: el Museo del Ámbar de Chiapas, ubicado en el antiguo convento de La Merced.

El museo tiene una colección dedicada al ámbar, con piezas relacionadas con su origen, extracción, pulido, fósiles, usos ceremoniales y técnicas de joyería. De acuerdo con su sitio oficial, es el único museo en México y en América continental dedicado por completo al ámbar.

La entrada general cuesta $50 pesos, mientras que estudiantes y personas con credencial INAPAM pagan $30 pesos. El horario regular es de martes a domingo, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas; en temporada vacacional el horario puede modificarse.

Recomendaciones para el recorrido

Para pasar varias horas entre el traslado y el paseo por el río, CONANP recomienda utilizar ropa cómoda, tenis, manga larga, gorra o sombrero, bloqueador solar y repelente.

También conviene llevar la credencial vigente si se quiere acceder a las tarifas o exenciones correspondientes. Para las personas adultas mayores, esto permite aprovechar tanto el precio especial del recorrido en lancha reportado para 2026 como la exención de la cuota de acceso al Área Natural Protegida.

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