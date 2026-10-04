Todos estos pensionados tienen hasta el 14 de noviembre para sacar la credencial del Servicio Universal de Salud

Las personas derechohabientes de la Pensión para Adultos Mayores y de la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente todavía pueden registrarse para obtener la nueva credencial del Servicio Universal de Salud. El plazo para realizar el trámite estará abierto hasta el 14 de noviembre de 2026.

Para facilitar el trámite, el Gobierno federal habilitó 2 mil 136 módulos en los 24 estados donde los servicios de salud están federalizados. La credencial formará parte del nuevo esquema de atención que comenzará a operar por etapas en enero de 2027 y, de acuerdo con Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, permitirá identificar la derechohabiencia y facilitar el acceso a la red pública de salud.

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¿Qué pensionados tienen hasta el 14 de noviembre?

Para distribuir la atención, el registro se organiza de acuerdo con la primera letra del apellido.

Primera y tercera semana de cada mes:

Lunes: A y B

A y B Martes: C

C Miércoles: D, E y F

D, E y F Jueves: G

G Viernes: H, I, J, K y L

H, I, J, K y L Sábado: rezagados

Segunda y cuarta semana:

Lunes: M

M Martes: N, Ñ, O, P y Q

N, Ñ, O, P y Q Miércoles: R

R Jueves: S, T y U

S, T y U Viernes: V, W, X, Y y Z

V, W, X, Y y Z Sábado: rezagados

Los módulos atienden de lunes a sábado, de 9:00 a 18:00 horas. Para ubicar el más cercano se puede consultar el portal de la Secretaría de Bienestar o llamar al 079.

Solo necesitas tres documentos para registrarte

Para realizar el trámite hay que llevar:

Identificación oficial con fotografía

Comprobante de domicilio

Número de teléfono de contacto

Además, no es necesario llevar la CURP impresa. Eduardo Clark explicó que el personal puede obtenerla directamente en el módulo con los datos de la identificación.

En el caso de las personas con discapacidad menores de 18 años, deberán acudir acompañadas por su madre, padre o tutor. Una vez concluido el registro, tocará esperar la entrega de la credencial.

¿Para qué servirá la nueva credencial?

El objetivo es que determinados servicios públicos de salud puedan recibirse sin que la derechohabiencia se convierta en una barrera. Entre lo anunciado están:

Atención de urgencias

Continuidad de hospitalización

Atención de infartos

Eventos cerebrovasculares

Vacunación

Consultas de primer nivel

Continuidad de algunos tratamientos

La credencial también tendrá una versión digital y estará vinculada al desarrollo del expediente clínico electrónico. La aplicación prevista para el Servicio Universal de Salud permitirá gestionar citas, consultar atenciones anteriores y recetas y, conforme avance su implementación, acceder a servicios de teleconsulta.

El proceso ya suma más de 3.2 millones de personas adultas mayores y con discapacidad inscritas, de acuerdo con cifras oficiales presentadas el 25 de agosto. Quienes pertenezcan a alguno de estos dos programas todavía tienen margen para ubicar su módulo y completar el registro antes del 14 de noviembre.

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