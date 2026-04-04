Trabajo en Alemania para mexicanos: Así puedes aplicar al empleo para enfermeros y ganar 39 mil pesos

¿Buscas trabajo, ganar más dinero y conocer otra cultura?, ¿Tu sueño es vivir en Europa? Alemania tiene la oportunidad perfecta para ti, pues actualmente se encuentra en busca de mexicanos que se desempeñen como enfermeros en los hospitales de ese país.

Trabajar en Alemania ofrece altos salarios, fuerte estabilidad laboral con baja tasa de desempleo, y un excelente equilibrio vida-trabajo (vacaciones pagadas, licencias de maternidad/paternidad).

En comparación con otros países, Alemania proporciona sueldos justos. Y el gobierno hace esfuerzos continuos para atraer a los extranjeros a la fuerza laboral. En este ocasión las y los mexicanos tienen la ventaja.

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Trabajo en Alemania para mexicanos: Requisitos

El país europeo, reconocido por su calidad y vanguardia en servicios médicos, busca cubrir vacantes en su equipo de enfermería, en medio de la creciente demanda de personal de la salud cualificado. La convocatoria está dirigida a profesionales mexicanos con título de Enfermería y al menos un año de experiencia en el área.



Título y cédula profesional vigentes.

Entre 6 meses y 1 año de experiencia comprobable como personal de enfermería.

Los aspirantes deben dominar actividades esenciales del área, entre ellas:



Administración de alimentos y bebidas a pacientes.

Preparación y administración de medicamentos.

Redacción de reportes, notas e historias clínicas.

Comunicación efectiva dentro de un equipo interprofesional.

El horario del trabajo es de lunes a viernes, de 06:00 a 13:00 horas.

¿Dónde postularse al trabajo en Alemania para mexicanos?

La convocatoria estará disponible hasta el 30 de abril de 2026, por lo que aún tienes tiempo para participar en el proceso de selección.

Los interesados pueden consultar más detalles a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE). No te pierdas esta oportunidad de crecer profesionalmente.

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