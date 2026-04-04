Bienpesca da 8 mil pesos a pescadores de Acapulco, Guerrero; estatus de pago y cómo cobrar el apoyo

Bienpesca es un programa que busca apoyar a las personas que se dedican a la actividad pesquera o acuícola y consta de un apoyo de 8 mil pesos, si quieres conocer todos los detalles de este programa aquí te compartimos toda la información necesaria.

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Requisitos para obtener el apoyo Bienpesca

Quienes estén interesados en recibir este apoyo deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser persona física

Estar inscrito en el Padrón de Productores de Pesca y Acuacultura

Contar con título de concesión o permiso de pesca vigente

Haber presentado aviso de arribo o cosecha de la persona con la que realiza la actividad

Tener Constancia de registro en algún programa de regularización jurídica del esfuerzo pesquero o programa de ordenamiento pesquero de la Conapesca

Además es necesario presentar los siguientes documentos:

Pescador ribereño o de aguas continentales

Acta de asamblea con padrón de socios o trabajadores vigentes y certificada

Presentar Tarjeta de Control o Libreta de Mar expedida por la Capitanía de Puerto

Folio de registro en algún programa de regularización jurídica del esfuerzo pesquero

Aviso de despacho vía la pesca donde se incluya el rol de tripulantes

Aviso de cosecha de la persona física o moral con la que reluce la actividad

Identificación oficial vigente y CURP válida

¿Cómo consultar mi estatus de pago de Bienpesca?

La entrega de los 8 mil pesos anuales apoyo comenzó el pasado 1 de abril y se entregó a más de 192 ml derechohabientes quienes representan aproximadamente el 60% de la población pesquera del país. En caso de que quieras consultar el estatus de tu pago puedes ingresar a la página de Bienpesca.

¿En dónde puedo cobrar mi apoyo de Bienpesca?

Es importante que sepas que todos los apoyos se depositan a tu cuenta del Banco Bienestar. Para retirar tu dinero es necesario que acudas a cualquiera de las sucursales que hay en todo el estado. Para conocer cuál es la que te queda más cerca puedes ingresar al siguiente enlace.

Una vez que acudas al banco deberás acercarte al cajero e introducir tu tarjeta del Bienestar, teclear tu NIP de 4 dígitos. Después elige la opción de “Retiro en efectivo” y selecciona la opción “Cuenta de ahorro”, ingresa la cantidad de dinero que deseas retirar y define si quieres imprimir tu comprobante. Toma el efectivo, tu tarjeta y el recibo.

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