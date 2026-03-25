Tarjeta Violeta 2026: Fechas de registro, requisitos y detalles del apoyo a madres solteras
El objetivo de este programa social es brindar apoyo económico a mujeres jefas de familia que enfrentan dificultades para sostener a sus hogares.
Con el objetivo de fortalecer la economía familiar y brindar acceso a servicios de salud y capacitación, las autoridades dieron a conocer la apertura de la convocatoria para ser beneficiaria del programa social Tarjeta Violeta 2026.
Las interesadas deberán cumplir con requisitos y presentar documentación durante el proceso de registro, checa los detalles y realiza tu inscripción cuanto antes, pues se informó que para este año solo se abrirán 20 mil cupos.
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Registro tarjeta Violeta 2026
El registro abrió el pasado 18 de marzo y cerrará el próximo 17 de abril. El objetivo de este programa social del gobierno de Guerrero es brindar apoyo económico a mujeres jefas de familia que enfrentan dificultades para sostener a sus hogares.
Este año se realizó una modificación en la edad de las personas que pueden solicitarlo, el rango anterior abarcaba desde los 18 hasta los 64 años; sin embargo disminuyó a 59.
La convocatoria está dirigida a mujeres residentes de los siguientes municipios:
- Acapulco: Acapulco de Juárez.
- Centro: Chilpancingo de los Bravo, Mochitlán, Eduardo Neri y Chilapa de Álvarez.
- Tierra Caliente: Coyuca de Catalán, Pungarabato y Tlapehuala.
- Costa Chica: Ayutla de los Libres, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Igualapa, San Marcos y Cuajinicuilapa.
- Norte: Taxco de Alarcón, Iguala de la Independencia, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Huitzuco de los Figueroa.
- Costa Grande: Zihuatanejo de Azueta, Técpan de Galeana y Coyuca de Benítez.
- Sierra y Montaña: Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, Olinalá, Malinaltepec, Cochoapa El Grande, Metlatónoc y Alcozauca.
¿Cuánto dinero da y qué requisitos pide la Tarjeta Violeta Guerrero 2026?
La Tarjeta Violeta Bienestar en Guerrero ofrece un apoyo económico bimestral de 2 mil pesos. Los requisitos que deben cumplir las interesadas son:
- Ser jefas de familia solteras y en situación de vulnerabilidad
- Ser madre de al menos un hijo menor de edad, y que este cursando el nivel escolar básico o medio superior.
- Identificación oficial.
- Comprobante de domicilio.
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Copia de certificado del último grado de estudios de la solicitante.
- Copia de acta de nacimiento de uno de sus hijos.
- Constancia de estudios, boleta de calificaciones, credencial vigente con fotografía o recibo de inscripción de uno de los hijos que acredite que esta estudiando.
- Si los menores presentan alguna discapacidad, presentar el certificado médico que lo avale.
¿Dónde hago la inscripción a la Tarjeta Violeta 2026?
El registro puede realizarse de tres maneras:
- En línea: A través de https://registrovioleta.guerrero.gob.mx/publico/principal
- Presencial: En los módulos que la Secretaría de Bienestar pondrá a disposición
- Visita a municipios: Personal autorizado realizará inscripciones directamente en cada localidad
En este enlace puedes consultar la convocatoria completa y más beneficios que otorga.
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