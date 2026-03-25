Tarjeta Violeta 2026: Fechas de registro, requisitos y detalles del apoyo a madres solteras

Con el objetivo de fortalecer la economía familiar y brindar acceso a servicios de salud y capacitación, las autoridades dieron a conocer la apertura de la convocatoria para ser beneficiaria del programa social Tarjeta Violeta 2026.

Las interesadas deberán cumplir con requisitos y presentar documentación durante el proceso de registro, checa los detalles y realiza tu inscripción cuanto antes, pues se informó que para este año solo se abrirán 20 mil cupos.

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Registro tarjeta Violeta 2026

El registro abrió el pasado 18 de marzo y cerrará el próximo 17 de abril. El objetivo de este programa social del gobierno de Guerrero es brindar apoyo económico a mujeres jefas de familia que enfrentan dificultades para sostener a sus hogares.

Este año se realizó una modificación en la edad de las personas que pueden solicitarlo, el rango anterior abarcaba desde los 18 hasta los 64 años; sin embargo disminuyó a 59.

La convocatoria está dirigida a mujeres residentes de los siguientes municipios:



Acapulco: Acapulco de Juárez.

Centro: Chilpancingo de los Bravo, Mochitlán, Eduardo Neri y Chilapa de Álvarez.

Tierra Caliente: Coyuca de Catalán, Pungarabato y Tlapehuala.

Costa Chica: Ayutla de los Libres, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Igualapa, San Marcos y Cuajinicuilapa.

Norte: Taxco de Alarcón, Iguala de la Independencia, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Huitzuco de los Figueroa.

Costa Grande: Zihuatanejo de Azueta, Técpan de Galeana y Coyuca de Benítez.

Sierra y Montaña: Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, Olinalá, Malinaltepec, Cochoapa El Grande, Metlatónoc y Alcozauca.

¿Cuánto dinero da y qué requisitos pide la Tarjeta Violeta Guerrero 2026?

La Tarjeta Violeta Bienestar en Guerrero ofrece un apoyo económico bimestral de 2 mil pesos. Los requisitos que deben cumplir las interesadas son:



Ser jefas de familia solteras y en situación de vulnerabilidad

Ser madre de al menos un hijo menor de edad, y que este cursando el nivel escolar básico o medio superior.

Identificación oficial.

Comprobante de domicilio.

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Copia de certificado del último grado de estudios de la solicitante.

Copia de acta de nacimiento de uno de sus hijos.

Constancia de estudios, boleta de calificaciones, credencial vigente con fotografía o recibo de inscripción de uno de los hijos que acredite que esta estudiando.

Si los menores presentan alguna discapacidad, presentar el certificado médico que lo avale.

¿Dónde hago la inscripción a la Tarjeta Violeta 2026?

El registro puede realizarse de tres maneras:



En línea: A través de https://registrovioleta.guerrero.gob.mx/publico/principal Presencial: En los módulos que la Secretaría de Bienestar pondrá a disposición Visita a municipios: Personal autorizado realizará inscripciones directamente en cada localidad

En este enlace puedes consultar la convocatoria completa y más beneficios que otorga.

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