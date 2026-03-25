Construir una casa en México en 2026 cuesta esto...; materiales y mano de obra por m²
La construcción de una casa en México para este 2026 cambia según los acabados, diseño y materiales. En adn Noticias te tenemos los costos reales por m².
El costo de construcción por metro cuadrado (m²) de una casa en México permite definir el presupuesto necesario desde el principio, tomando en cuenta la base en la superficie, los acabados y el nivel de confort deseado se pueden sacar costos actualizado al 2026 gracias a los arquitectos que difunden en redes sociales información de primera mano.
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El cálculo permite definir el presupuesto, por ello, los especialistas en arquitectura y construcción coinciden en que planificar el proyecto en función de la superficie por m² ayuda a evitar sobrecostos y errores comunes.
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¿Cuánto cuesta construir una casa buena sin lujo?
Una casa de gama media a alta cuesta aproximadamente 25,000 pesos por m². Este tipo de construcción ofrece funcionalidad, una distribución óptima y acabados duraderos para familias promedio.
Por ejemplo, una casa de 250 m² puede costar hasta 6.25 millones de pesos, sin incluir el terreno. Este rango de precios se mantiene como referencia en 2026 y refleja la estabilidad del mercado de la construcción residencial.
Costo promedio de una casa de lujo por m²
Las propiedades de lujo comienzan en 40,000 pesos por m², lo que incluye diseño personalizado, materiales de alta gama y mayores dimensiones; por ejemplo, una casa de 500 m² puede costar aproximadamente 20 millones de pesos.
¿Cuánto cuesta el diseño arquitectónico de una casa?
El diseño representa entre el 3% y el 6% del costo total de construcción. Si bien puede parecer un gasto adicional, es esencial para evitar errores estructurales y optimizar el espacio.
Para una casa estándar, el diseño puede costar entre 187,500 y 375,000 pesos, y la ventaja de llevarlo a cabo con arquitectos es que esta inversión mejora la funcionalidad y reduce los gastos a largo plazo.
Costos de albañilería en 2026
Los muros, losas, cimientos y acabados tienen tarifas específicas por metro o por unidad. Por ejemplo, la construcción de muros cuesta desde 170 pesos por m², y una losa puede costar hasta 450 pesos por m², sin incluir materiales.
Consejos para construir o remodelar en 2026
- Define un presupuesto realista desde el principio
- Elige materiales duraderos y de alto rendimiento
- Busca un terreno urbanizado
- Prioriza la luz natural y los espacios abiertos
- Contrata profesionales certificados
- Supervisa la obra continuamente
- Considera las renovaciones inteligentes y rentables
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