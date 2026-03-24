Invirtieron millones, pero no hay radioterapia: La realidad del Hospital Oncológico para la Mujer en CDMX

A casi una década de haber sido construido, el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México (CDMX) fue reinaugurado el pasado 9 de marzo como un centro especializado en la atención del cáncer femenino; sin embargo, a pesar del anuncio oficial, el inmueble aún opera con limitaciones tanto en servicios médicos como en cobertura para pacientes.

El edificio, que fue concluido en 2016 y posteriormente quedó en abandono, tuvo un uso temporal durante la pandemia de COVID-19 para la atención de pacientes. Tras ese periodo, volvió a cerrar sus puertas hasta su reciente reapertura, ahora bajo un enfoque oncológico.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Usuarias aseguran que no se atiende a todas en el hospital de la CDMX

De acuerdo con autoridades, el hospital está enfocado en la detección y tratamiento de cáncer de mama, cervicouterino y de ovario, tres de los padecimientos con mayor incidencia entre mujeres en México, según datos de instituciones como el Instituto Nacional de Cancerología.

No obstante, la especialización también implica restricciones. Pacientes que buscan descartar otros tipos de cáncer, como el gástrico, no pueden recibir atención en este centro.

Es el caso de Lupita, quien acudió en busca de diagnóstico, pero fue rechazada debido a que su posible padecimiento no está dentro del catálogo de servicios del hospital, de acuerdo a lo que relató a Azteca Noticias.

Además, uno de los principales vacíos es la ausencia del servicio de radioterapia, fundamental en el tratamiento integral de distintos tipos de cáncer. Esta carencia obliga a las pacientes a buscar atención en otras unidades médicas.

Pacientes denuncian falta de medicamentos y servicios

Durante la reinauguración, el director de IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, aseguró que el hospital cuenta con una farmacia completamente abastecida, incluyendo medicamentos para quimioterapia; sin embargo, testimonios de pacientes contradicen esta versión.

Por otra parte, Carmen, una de las usuarias, señaló que al solicitar información le indicaron que no había farmacia disponible en el lugar. Esta discrepancia ha generado incertidumbre entre quienes buscan iniciar o continuar tratamientos oncológicos.

Inversión millonaria, pero operación incompleta

Para su reapertura, el Hospital Oncológico para la Mujer recibió una inversión de 113 millones de pesos destinada al equipamiento. Pese a ello, el centro aún no cuenta con todos los recursos necesarios para operar a su máxima capacidad.

El objetivo planteado es atender a cerca de 500 mil mujeres al año, una meta que, por ahora, parece lejana ante las limitaciones en infraestructura, servicios médicos y abasto de insumos.

La reapertura del hospital representa un avance en la atención especializada del cáncer en la capital; sin embargo, también evidencia los retos pendientes para garantizar un servicio integral, oportuno y accesible para todas las pacientes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.