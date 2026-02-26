Así son las monedas de oro y plata del Mundial 2026 que están revolucionando a México

La euforia y entusiasmo por la celebración de la máxima fiesta del fútbol en México, Estados Unidos y Canadá, a celebrarse en junio y julio del presente año, también se refleja en iniciativas institucionales que buscan conmemorar el evento, como la emisión de monedas del Mundial 2026.

El Senado de la República aprobó la creación de tres monedas conmemorativas que serán acuñadas por el Banco de México: una de oro, una de plata y otra bimetálica, todas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026 que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo serán las monedas del Mundial 2026?

Según lo aprobado por el Congreso, las monedas conmemorativas contarán con las siguientes características:

Moneda de oro:



Valor nominal: 25 pesos

Peso: 7.776 gramos

Equivalente a ¼ de onza troy

Pureza mínima: 0.999 de oro

Diámetro: 23 milímetros



Moneda de plata:



Valor nominal: 10 pesos

Peso: 31.103 gramos

Equivalente a 1 onza troy

Pureza mínima: 0.999 de plata

Diámetro: 40 milímetros

Moneda bimetálica:



Valor nominal: 20 pesos

Las tres piezas llevarán en el anverso el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, mientras que el diseño del reverso será determinado por el Banco de México y estará vinculado con el Mundial 2026.

Aunque estas monedas tendrán curso legal, su valor real dependerá del contenido de metales preciosos que contienen, como el oro o la plata, lo que podría convertirlas en piezas de interés para coleccionistas.

¿Cuándo y dónde se podrán adquirir?

Tras la aprobación legislativa, corresponde al Banco de México definir el calendario oficial de acuñación y puesta en circulación. Una vez emitidas, las monedas conmemorativas de metales preciosos suelen comercializarse a través de instituciones bancarias autorizadas y distribuidores oficiales de piezas numismáticas, mientras que la moneda bimetálica podrá entrar en circulación como cualquier otra moneda de curso legal.

Las fechas exactas de disponibilidad serán anunciadas por el propio Banco de México en sus canales oficiales conforme avance la preparación rumbo al Mundial 2026.

Mundial 2026: sedes y participación de México

La emisión de estas monedas se da en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

En el caso de México, el país contará con tres sedes oficiales para albergar partidos del torneo:

Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

De esta forma, el país se convertirá en el primero en la historia en organizar una Copa del Mundo por tercera ocasión, tras haber sido anfitrión en 1970 y 1986.