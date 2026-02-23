¡Al estilo Jurásico! La Casa de Moneda lanza medallas de dinosaurios de colección; precio y dónde comprarlas

¿Eres fan de los dinos? Entonces, te encantará saber que la Casa de Moneda, en colaboración con el Banco de México (Banxico), ya tienen preparada una increíble colección de medallas de dinosaurios de edición limitada.

La colección fue presentada por la Casa de Moneda de México y destaca por rendir homenaje a especies prehistóricas encontradas en el país. En adn Noticias, te contamos por qué esta serie de medallas se volvió tendencia y cómo conseguirla antes de que se agote.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo son las monedas de dinosaurios de México?

La nueva colección forma parte de una estrategia para impulsar el interés por la numismática y la divulgación científica. Las piezas de Banxico representan dinosaurios de México descubiertos por investigadores y paleontólogos, lo que ha despertado gran curiosidad entre el público.

Las medallas de dinosaurios de la Casa de Moneda no son monedas de circulación, sino piezas conmemorativas para colección. Entre los elementos que destacan de estas piezas:

Diseños inspirados en descubrimientos paleontológicos del país

Acabados metálicos de alta calidad propios de la Casa de Moneda

Serie limitada pensada para coleccionistas y público general

Expertos en numismática señalan que estas colecciones suelen ganar valor con el tiempo si se mantienen en buen estado. Además, el lanzamiento coincide con el creciente interés por productos culturales y científicos que conectan con la historia natural de México.

¿Cuánto cuestan las medallas de dinosaurios?

De acuerdo con la información difundida al momento del lanzamiento, el costo puede variar dependiendo del tipo de medalla, el metal y la presentación.

En general, el precio aproximado parte desde varios cientos de pesos por pieza, aunque ediciones especiales o sets completos pueden tener un valor mayor.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.