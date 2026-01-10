Ciudadanos protestan contra el aumento del impuesto predial en Durango 2026; firmas y peticiones para revisión
En medio de la indignación, miles de ciudadanos firman contra el drástico aumento del predial en Durango para 2026, con incrementos de hasta 100% sin aviso.
- Ciudadanos de Durango inician campaña masiva de recolección de firmas contra el aumento del predial en 2026, superando las 8 mil adhesiones en pocos días, denunciando incrementos excesivos del impuesto predial que impactan el bolsillo familiar sin justificación clara del gobierno municipal
- El incremento del predial en Durango genera protestas y descontento general, con casos donde el cobro del impuesto predial se duplica o supera el 100%, comparado con ajustes anuales previos de solo 4-10%, afectando a familias y zonas vulnerables sin previo aviso
- Petición en Change.org para revisar y corregir el aumento del predial en Durango 2026 gana tracción, proponiendo un modelo de cálculo justo del impuesto predial, subvenciones para afectados y transparencia en el gobierno local ante el malestar social por el incremento predial
- Regidores de Durango justifican la aprobación del aumento del predial argumentando desarrollo de obras públicas, pero ciudadanos critican la falta de congruencia en partidos como Morena y Movimiento Ciudadano, que avalaron el incremento excesivo del impuesto predial sin consulta
- Anuncian posible marcha y cierre simbólico en Durango contra el aumento del predial, con empresarios y comerciantes uniéndose a las protestas por el impacto económico del incremento del impuesto predial en 2026, exigiendo no aceptar cobros abusivos del municipio
- Exalcalde y opositores condenan el incremento del predial en Durango como atraco a la ciudadanía, destacando la opacidad en la aprobación por el cabildo y el silencio de diputados estatales ante el malestar por el aumento del impuesto predial que afecta servicios públicos