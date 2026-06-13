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Incendio en Villahermosa, Tabasco consume bodega de plásticos

Bomberos de Villahermosa, Tabasco confirmaron que el incendio se logró controlar al 70% al corte de las 12:00 del día de este sábado 13 de junio.

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Por: Yael Toribio