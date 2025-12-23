Tres cosas en las que México es el número 1 a nivel mundial y tal vez no sabías

México es uno de los países más bastos del mundo, pues tiene gran variedad de ecosistemas y tradiciones culturales, lo que lo hace líder en tres cosas: lenguas indígenas, sitios declarados como patrimonio y producción de plata.

Y es que México es en sí mismo un mundo diverso por sus 32 estados, en donde se celebran tradiciones distintas, se hablan idiomas diferentes o bien, hay diferentes colores de piel.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Líder en número de lenguas indígenas

México es un país multilingüe, pues se hablan 68 lenguas indígenas, posicionando a México entre las naciones con mayor diversidad lingüística en el mundo. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INE) más de 25 millones de personas se reconocen como indígenas, pero solo 7.4 millones habla una lengua.

Sitios declarados como patrimonio

México cuenta con 35 sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, de los cuales 27 son de carácter cultural, 6 son naturales y otros 2 tienen categoría mixta. Nuestro país se ubica como primer lugar en América en cuanto a número de sitios del patrimonio mundial y el séptimo a nivel mundial por detrás de:

Italia

España

Francia

Alemania

India

Producción de plata

México mantiene el liderazgo a nivel mundial en la producción de plata con 5 mil 541 toneladas, mientras que Perú tiene 2 mil 991 millones de toneladas al año. Dicho suministro proviene principalmente de la minería y la chatarra reciclada, de acuerdo con la Cámara Minera de México.

Durante 16 años ha sido considerad como el principal productor global , gracias a sus recursos, que tanto han ayudado al sector energético renovable, así como el tecnológico.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.