Puebla sancionara a autos con placas foráneas tras aumento de accidentes por exceso de velocidad

El gobierno de Puebla informó que puso en marcha el Operativo Monitor Vial que sancionará a autos con placas foráneas y tiene como objetivo reducir los accidentes viales, pues se registró un aumento considerable entre 2024 y 2025, así que si eres automovilista, aquí te compartimos todos los detalles sobre esta implementación.

Sanciones para autos con placas foráneas

De acuerdo con el gobierno de Puebla en las calles y carreteras los automovilistas manejan a exceso de velocidad y para que esto ya no suceda se sancionará a los autos con placas foráneas que no respeten los límites.

La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús indicó que el operativo no es con fines recaudatorios ni busca inhibir el turismo y va dirigido únicamente a las placas foráneas que excedan los límites de velocidad.

Incrementan accidentes viales en Puebla

Según los datos oficiales, se registraron más de cinco millones de captaciones de vehículos que transitaron a exceso de velocidad y 4 millones fueron de automóviles con matrículas de otros estados.

Además del aumento de accidentes también reportaron un alza las personas lesionadas con 153% y las defunciones 155%. Los estados con más reportes fueron:

Tlaxcala con más de un millón

Estado de México con 818 mil

Ciudad de México con 248 mil

Veracruz con 216 mil

Además, el secretario de Seguridad Pública , vicealmirante Francisco Sánchez dijo que se trabaja de manera estrecha y coordinada con las autoridades de la zona metropolitana para respaldar la actuación de los agentes de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

