Semar lanza convocatoria de ingreso a la Universidad Naval; carreras que ofrece

¿Quieres estudiar en la Universidad Naval? Entonces, es tu momento de comenzar el proceso, pues la Secretaría de Marina ( Semar ) acababa de lanzar la convocatoria para el Ingreso a los Establecimientos Educativos Navales. Si estás interesado, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te tenemos todos los detalles.

¿Qué se necesita para entrar a la Universidad Naval?

La Universidad Naval es una Institución educativa, que tiene como misión, adiestrar, capacitar y formar a futuros líderes en la profesión naval, quiénes integrarán las nuevas filas de la Secretaría-Armada de México.

Esta institución educativa ofrece a los jóvenes la posibilidad de cursar una carrera universitaria en los niveles profesional y técnico profesional. Estas son las fechas clave del proceso de ingreso para el ciclo escolar 2026:

Abren convocatoria : 15 de diciembre de 2025

: 15 de diciembre de 2025 Cierre de convocatoria : 9 de marzo de 2025

: 9 de marzo de 2025 Inicio de ciclo escolar 2026: 3 de agosto de 2026

¿Cuáles son los requisitos para ingresar al proceso de selección de la Universidad Naval?

El requisito más importante para comenzar el registro para el proceso de selección de la Universidad Naval es ser mexicano o mexicana de nacimiento. El resto de los requisitos se pueden consultar en la convocatoria de la Semar en este ENLACE.

Si cumples con los requistos , puedes continuar con el registro de la siguiente manera:

Entra en este ENLACE

Sube los siguientes documentos en PDF: Certificado de bachillerato , comprobante de pago CENEVAL, acta de nacimiento, actualizada y legible, constancia de Antecedentes Penales Federales, certificado Médico, cartilla u hoja de liberación del Servicio Militar Naciona l , esquema de vacunación completo, solicitud de circular “SIETE”.

, comprobante de pago CENEVAL, acta de nacimiento, actualizada y legible, constancia de Antecedentes Penales Federales, certificado Médico, , esquema de vacunación completo, solicitud de circular “SIETE”. Sube una fotografía en formato JPEG o PNG

Es importante que los jóvenes tomen en cuenta que una vez concluido el proceso de selección, los aspirantes que ingresen a alguna de las carreras de la Universidad Naval recibirán una beca del 100%, la cual incluye, diversos apoyos:

Libros

Alojamiento

Alimentación

Vestuario y equipo

Servicio médico

Instalaciones deportivas

Pensión recreativa estudiantil

¿Qué carreras ofrece la Universidad Naval?

La Universidad Naval ofrece distintas carreras universitarias en sus diferentes establecimientos educativos navales. A continuación los enlistamos:

La Heroica Escuela Naval Militar, ubicada en el Polígono Naval de Antón Lizardo, Ver.

Ingeniería en Sistemas Navales.

Ingeniería Aeronaval.

Ingeniería en Hidrografía.

Escuela Médico Naval, ubicada en la CDMX

Licenciatura en Médico Cirujano Naval

Escuela de Enfermería Naval, ubicada en la CDMX

Licenciatura en Enfermería Naval

Técnico profesional:

Escuela de Intendencia Naval, ubicada en Antón Lizardo, Ver.

Técnico en Administración e Intendencia Naval.

Escuela de Electrónica Naval, ubicada en Antón Lizardo, Ver.

Técnico en Electrónica Naval.

Técnico en Informática Naval.

Escuela de Maquinaria Naval, ubicada en Lázaro Cárdenas, Mich.

Técnico en Combustión Interna y Sistemas de Propulsión.

Técnico Profesional en Electricidad y Refrigeración.

Escuela de Mecánica de Aviación, ubicada en La Paz, B.C.S.

Técnico en Mecánica de Aviación, egresará como Clase del Cuerpo de Aeronáutica Naval.

Ahora que ya lo sabes, no dejes pasar la oportunidad de estudiar una profesión naval y formar parte de lo elementos de la Secretaría de Marina que sirven orgullosamente a la nación.

