Abren registro para la beca Gertrudis Bocanegra que otorga mil 900 pesos en Michoacán
La beca Gertrudis Bocanegra tiene como objetivo apoyar a los jóvenes para reducir la deserción, conoce cuáles son los requisitos y pasos para el registro.
Los estudiantes de nivel medio superior y superior de Michoacán podrán ser beneficiarios de la Beca 'Gertrudis Bocanegra' que otorga un apoyo económico de casi 2 mil pesos, aquí te compartimos toda la información sobre requisitos, documentos y fechas clave.
Registro y requisitos para la beca Gertrudis Bocangera
El objetivo de este programa es que los estudiantes reciban un apoyo económico que puedan utilizar en el transporte público y así se trasladen a la escuela con facilidad y así evitar la deserción escolar y que los jóvenes terminen sus estudios.
El registro ya comenzó y estará disponible hasta el domingo 21 de diciembre. Los interesados deberán ingresar al sitio web gertrudisbocanegra.gob.mx y llevar a cano los pasos que te indica la plataforma.
Además, es fundamental contra con la siguiente documentación:
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Número de celular
- Identificación digitalizada
- Comprobante de domicilio digitalizado
- Correo electrónico
- Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudia el interesado
El apoyo económico es bimestral y se otorgan mil 900 pesos. La edad límite para acceder al programa es de 29 años.
¿Cuáles son las becas para estudiantes que da el gobierno?
El gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez tiene programas de becas para estudiantes en los diferentes niveles:
Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" para estudiantes de preescolar, primaria o secundaria en escuela pública.
Beca Universal de Educación Media Superior "Benito Juárez", es un apoyo para los estudiantes de escuelas púbicas a nivel bachillerato y otorga mil 900 pesos bimestrales.
Beca de Educación Superior "Jóvenes Escribiendo el Futuro" para estudiantes de licenciatura en institución pública que otorga 2 mil 450 pesos mensuales y es gestionado a través del Sistema único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro
