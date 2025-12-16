inklusion.png Sitio accesible
Abren registro para la beca Gertrudis Bocanegra que otorga mil 900 pesos en Michoacán

La beca Gertrudis Bocanegra tiene como objetivo apoyar a los jóvenes para reducir la deserción, conoce cuáles son los requisitos y pasos para el registro.

Abren convocatoria para la beca Gertrudis Bocanegra
Convocatoria para la Beca Gertrudris Bocanegra|X: @GabyMolinaMX
México

Escrito por: Itandehui Cervantes

Los estudiantes de nivel medio superior y superior de Michoacán podrán ser beneficiarios de la Beca 'Gertrudis Bocanegra' que otorga un apoyo económico de casi 2 mil pesos, aquí te compartimos toda la información sobre requisitos, documentos y fechas clave.

Registro y requisitos para la beca Gertrudis Bocangera

El objetivo de este programa es que los estudiantes reciban un apoyo económico que puedan utilizar en el transporte público y así se trasladen a la escuela con facilidad y así evitar la deserción escolar y que los jóvenes terminen sus estudios.

El registro ya comenzó y estará disponible hasta el domingo 21 de diciembre. Los interesados deberán ingresar al sitio web gertrudisbocanegra.gob.mx y llevar a cano los pasos que te indica la plataforma.

Además, es fundamental contra con la siguiente documentación:

  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Número de celular
  • Identificación digitalizada
  • Comprobante de domicilio digitalizado
  • Correo electrónico
  • Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudia el interesado

El apoyo económico es bimestral y se otorgan mil 900 pesos. La edad límite para acceder al programa es de 29 años.

¿Cuáles son las becas para estudiantes que da el gobierno?

El gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez tiene programas de becas para estudiantes en los diferentes niveles:

Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" para estudiantes de preescolar, primaria o secundaria en escuela pública.

Beca Universal de Educación Media Superior "Benito Juárez", es un apoyo para los estudiantes de escuelas púbicas a nivel bachillerato y otorga mil 900 pesos bimestrales.

Beca de Educación Superior "Jóvenes Escribiendo el Futuro" para estudiantes de licenciatura en institución pública que otorga 2 mil 450 pesos mensuales y es gestionado a través del Sistema único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).

Programa Jóvenes Construyendo el Futuro

