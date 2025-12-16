Abren registro para la beca Gertrudis Bocanegra que otorga mil 900 pesos en Michoacán

Los estudiantes de nivel medio superior y superior de Michoacán podrán ser beneficiarios de la Beca 'Gertrudis Bocanegra' que otorga un apoyo económico de casi 2 mil pesos, aquí te compartimos toda la información sobre requisitos, documentos y fechas clave.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Registro y requisitos para la beca Gertrudis Bocangera

El objetivo de este programa es que los estudiantes reciban un apoyo económico que puedan utilizar en el transporte público y así se trasladen a la escuela con facilidad y así evitar la deserción escolar y que los jóvenes terminen sus estudios.

El registro ya comenzó y estará disponible hasta el domingo 21 de diciembre. Los interesados deberán ingresar al sitio web gertrudisbocanegra.gob.mx y llevar a cano los pasos que te indica la plataforma.

Además, es fundamental contra con la siguiente documentación:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Número de celular

Identificación digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

Correo electrónico

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudia el interesado

El apoyo económico es bimestral y se otorgan mil 900 pesos. La edad límite para acceder al programa es de 29 años.

China te paga la carrera: La beca que incluye matrícula, hospedaje y un sueldo mensual El programa acepta desde cursos de idioma hasta doctorados, en inglés o chino; te decimos qué documentos preparar y cómo aplicar paso a paso 01 diciembre, 2025

¿Cuáles son las becas para estudiantes que da el gobierno?

El gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez tiene programas de becas para estudiantes en los diferentes niveles:

Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" para estudiantes de preescolar, primaria o secundaria en escuela pública.

Beca Universal de Educación Media Superior "Benito Juárez", es un apoyo para los estudiantes de escuelas púbicas a nivel bachillerato y otorga mil 900 pesos bimestrales.

Beca de Educación Superior "Jóvenes Escribiendo el Futuro" para estudiantes de licenciatura en institución pública que otorga 2 mil 450 pesos mensuales y es gestionado a través del Sistema único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).

Programa Jóvenes Construyendo el Futuro

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.