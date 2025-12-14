Frentes fríos dejarán sin clases a alumnos de un estado este 15 de diciembre, alerta Protección Civil

Las clases en todos los niveles educativos de Tumbalá, Chiapas, se suspenderán el lunes 15 de diciembre, debido a las fuertes lluvias y heladas que provocarán los frentes fríos 20 y 21, informó Protección Civil.

La temperatura bajará drásticamente en Chiapas por las fuertes lluvias y la masa de aire polar, asociada al sistema frontal y debido a que se esperan deslaves y precipitaciones en zonas serranas, las autoridades del estado tomaron la decisión de suspender las clases.

🚨🌧️ Aviso importante | Sistema Estatal #ProtecciónCivil #Chiapas 🌧️🚨



El Ayuntamiento de Tumbalá, en coordinación con Protección Civil, informa la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos este lunes 15 de diciembre. — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) December 14, 2025

Alerta en Tila de Chiapas por frentes fríos

Tumbalá no es la única región que está en alerta por lluvias fuertes, sino también en Tila, donde se hace un llamado a no cruzar arroyos, caminos inundados, guardar documentos importantes en bolsas de nylon o impermeables.

Como medida preventiva también exhortan a la población abrigarse adecuadamente y no descuidar ni a adultos mayores ni a menores de edad, quienes son propensos a las enfermedades respiratorias.

¿Cuál es el clima hoy en Chiapas?

El estado de Chiapas presenta cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales en el norte y este. Las temperaturas varían mucho, pero por lo regular baja hasta los 5 grados en San Cristóbal de las Casas, mientras en las zonas serradas disminuye a 0 grados.

¿Cuáles fueron los efectos del frente frío 19?

El frente frío 19 dejó 13 municipios afectados y en total provocó daños a mil 175 viviendas. Además dejó una menor de edad fallecida tras un deslave.

En Tila un puente vehicular colapsó y dejó al menos a tres comunidades incomunicadas. Además, según el último reporte de Protección Civil, 10 ríos de Chiapas se desbordaron y 5 mil 875 personas sufrieron los estragos.

