Esta es la trayectoria de la periodista de quien se confirmó su muerte

Débora Estrella, periodista de 43 años que formó parte de la familia TV Azteca , falleció después de que la avioneta en la que viajaba se desplomara en el municipio de García, Nuevo León.

Los hechos se registraron en alrededor de las 18:50 horas del 20 de septiembre en la zona conocida como Laderas/Riberas Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, cuando la avioneta cayó. Tras el accidente se confirmó la muerte de la conductora de televisión y el piloto Bryan Ballesteros.

⚫ El equipo de Fuerza Informativa Azteca y adn Noticias lamenta el sensible fallecimiento de nuestra colega Débora Estrella, periodista y amiga que formó parte de nuestra familia TV Azteca (@Azteca). Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/8ru3VAafAT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 21, 2025

¿Cuál fue la trayectoria de Débora Estrella?

Débora Estrella era conductora de noticias en el horario matutito en una televisora de Monterrey, estado donde nació y donde forjó su carácter. Egresó del Tec como abogada, sin embargo, en un espacio radiofónico demostró su talento para la comunicación, lo que después le abrió puertas para laborar en los medios, entre ellos Tv Azteca.

Se integró a Hechos AM de Fuerza Informativa Azteca y desde ahí sea adentró a millones de hogares mexicanos. Además de TV Azteca, Débora estuvo como conductora de televisión en Milenio Televisión y Telediario Ciudad de México, en el canal 6 durante los fines de semana.

adn Noticias se despide de Débora Estrella

El director Luciano Pascoe y todo el equipo de adn Noticias lamentó el fallecimiento de Débora, quien fue una periodista ejemplar, y ofrecieron sus condolencias a la familia, así como a sus seres queridos.

⚫ A nombre de nuestro director Luciano Pascoe (@lucianopascoe) y todo el equipo de adn Noticias, lamentamos la partida de nuestra colega Débora Estrella, periodista ejemplar y amiga entrañable. Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/klUdq7xnae — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 21, 2025

Equitación y pasatiempos

Débora Estrella era fanática de Rayados y le encantaba practicar equitación, deporte que presumía a través de sus redes sociales. Recientemente realizaba prácticas de vuelo para ser piloto.

