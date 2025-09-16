inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
México
Nota

Si gastaste de más, ahorra en frutas, verduras y carnes durante este martes de frescura de Walmart

¿Gastaste de más durante los festejos patrios? Con las ofertas del martes de frescura de Walmart arma tu despensa con frutas, verduras y carnes baratas.

martes de frescura de walmart
2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Este martes, Walmart transforma tu experiencia de compra con su jornada especial de descuentos, donde la calidad y frescura que conoces se combina con precios irresistibles que tu bolsillo agradecerá. La tienda pone a tu alcance una selección completa de productos del día y de primera necesidad como:

  • Frutas de temporada
  • Verduras selectas
  • Cortes de res premium
  • Pollo fresco
  • Cerdo seleccionado
  • Pescados y mariscos del día

Cabe destacar que los productos de despensa básica también participan en esta promoción especial.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Frutas baratas en Walmart

  • Uva verde: 69.00 pesos por charola
  • Plátano Chiapas: 16.90 pesos por kilo
  • Piña miel: 19.90 pesos por kilo
  • Manzana gala: 39.90 pesos por kilo
  • Manzana red Delicious: 29.90 pesos por kilo
  • Uva red globo: 39.90 pesos por kilo
  • Manzana granny Smith: 39.90 pesos por kilo
  • Sandía roja: 09.90 pesos por kilo
  • Manzana pink lady: 39.90 pesos por kilo
  • Nectarina amarilla: 59.00 pesos por kilo
  • Durazno amarillo: 59.00 pesos por kilo
  • Perón golden Chihuahua: 29.90 pesos por kilo
  • Manzana cosmic crisp: 39.90 pesos por kilo
  • Manzana ambrosia: 39.90 pesos por kilo
  • Limón sin semilla: 29.90 pesos por kilo
  • Naranja: 24.90 pesos por kilo
  • Ciruela importada: 59.00 pesos por kilo

Verduras en oferta en Walmart

  • Papa blanca: 19.90 pesos por kilo
  • Jitomate: 12.50 pesos por kilo
  • Pepino: 19.90 pesos por kilo
  • Aguacate Hass: 49.90 pesos por kilo
  • Lechuga romana: 19.90 pesos por kilo
  • Jícama: 19.90 pesos por kilo
  • Aguacate Hass: 39.90 pesos por 750 gramos
  • Champiñones: 99.00 pesos por kilo

Tacos de alacrán, comida típica de Durango

[VIDEO] México se carcateriza por su gastronomía y en Durango el alacrán es uno de los ingredientes que más se utilizan en sus platillos, ¿te atreverías a probarlos?

Carne de promoción en Walmart

  • Pechuga sin piel: 174.00 pesos por charola
  • Pechuga de pollo con hueso sin piel: 109.00 pesos por pieza
  • Pechuga de pollo SuKarne deshebrada: 72.00 pesos
  • Pollo entero sin cortar: 40 pesos por pieza
  • Arrachera SuKarne marinada: 196.00 pesos por 600 gramos
  • Chorizo de cerdo: 86.00 pesos por charola
  • Longaniza de cerdo: 92.00 pesos por charola
  • Cecina de cerdo adobada: 146.00 pesos por charola
  • Cabeza de cerdo: 29.00 pesos por charola
  • Pierna de cerdo con hueso: 60 pesos por charola
  • Manitas de cerdo: 51.00 pesos por charola
  • SuKarne deshebrada de cerdo: 64.00 pesos por 300 gramos
  • Filete de atún fresco: 315.00 pesos por kilo
  • Atún ahumado estilo marlín: 265.00 pesos por kilo
  • Filete de tilapia: 115.00 pesos por charola
  • Milanesa de cerdo: 101.00 pesos por charola
  • Molida de cerdo: 106.00 pesos por charola
  • Cubitos de atún Dolores: 60.00 pesos por 200 gramos
  • Pierna de cerdo en trozo: 97.00 pesos por charola
  • Milanesa de res: 179.00 pesos por charola

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Walmart
Ofertas
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Adriana Juárez Miranda