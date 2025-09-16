Si gastaste de más, ahorra en frutas, verduras y carnes durante este martes de frescura de Walmart
¿Gastaste de más durante los festejos patrios? Con las ofertas del martes de frescura de Walmart arma tu despensa con frutas, verduras y carnes baratas.
Este martes,
Walmart
transforma tu experiencia de compra con su jornada especial de descuentos, donde la calidad y frescura que conoces se combina con precios irresistibles que tu bolsillo agradecerá. La tienda pone a tu alcance una selección completa de productos del día y de primera necesidad como:
- Frutas de temporada
- Verduras selectas
- Cortes de res premium
- Pollo fresco
- Cerdo seleccionado
- Pescados y mariscos del día
Cabe destacar que los productos de despensa básica también participan en esta promoción especial.
Frutas baratas en Walmart
- Uva verde: 69.00 pesos por charola
- Plátano Chiapas: 16.90 pesos por kilo
- Piña miel: 19.90 pesos por kilo
- Manzana gala: 39.90 pesos por kilo
- Manzana red Delicious: 29.90 pesos por kilo
- Uva red globo: 39.90 pesos por kilo
- Manzana granny Smith: 39.90 pesos por kilo
- Sandía roja: 09.90 pesos por kilo
- Manzana pink lady: 39.90 pesos por kilo
- Nectarina amarilla: 59.00 pesos por kilo
- Durazno amarillo: 59.00 pesos por kilo
- Perón golden Chihuahua: 29.90 pesos por kilo
- Manzana cosmic crisp: 39.90 pesos por kilo
- Manzana ambrosia: 39.90 pesos por kilo
- Limón sin semilla: 29.90 pesos por kilo
- Naranja: 24.90 pesos por kilo
- Ciruela importada: 59.00 pesos por kilo
Verduras en oferta en Walmart
- Papa blanca: 19.90 pesos por kilo
- Jitomate: 12.50 pesos por kilo
- Pepino: 19.90 pesos por kilo
- Aguacate Hass: 49.90 pesos por kilo
- Lechuga romana: 19.90 pesos por kilo
- Jícama: 19.90 pesos por kilo
- Aguacate Hass: 39.90 pesos por 750 gramos
- Champiñones: 99.00 pesos por kilo
Carne de promoción en Walmart
- Pechuga sin piel: 174.00 pesos por charola
- Pechuga de pollo con hueso sin piel: 109.00 pesos por pieza
- Pechuga de pollo SuKarne deshebrada: 72.00 pesos
- Pollo entero sin cortar: 40 pesos por pieza
- Arrachera SuKarne marinada: 196.00 pesos por 600 gramos
- Chorizo de cerdo: 86.00 pesos por charola
- Longaniza de cerdo: 92.00 pesos por charola
- Cecina de cerdo adobada: 146.00 pesos por charola
- Cabeza de cerdo: 29.00 pesos por charola
- Pierna de cerdo con hueso: 60 pesos por charola
- Manitas de cerdo: 51.00 pesos por charola
- SuKarne deshebrada de cerdo: 64.00 pesos por 300 gramos
- Filete de atún fresco: 315.00 pesos por kilo
- Atún ahumado estilo marlín: 265.00 pesos por kilo
- Filete de tilapia: 115.00 pesos por charola
- Milanesa de cerdo: 101.00 pesos por charola
- Molida de cerdo: 106.00 pesos por charola
- Cubitos de atún Dolores: 60.00 pesos por 200 gramos
- Pierna de cerdo en trozo: 97.00 pesos por charola
- Milanesa de res: 179.00 pesos por charola
