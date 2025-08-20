Cantidad de salarios mínimos con los que puedes solicitar el nuevo modelo de crédito INFONAVIT 2025

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) anunció una importante modificación en los requisitos para acceder a un crédito hipotecario. A partir del cierre del año 2025, los puntos necesarios para solicitar un crédito disminuirán, facilitando el acceso a la vivienda para un mayor número de trabajadores.

Esta modificación permitirá que más personas, especialmente aquellas que ganan menos de dos salarios mínimos, puedan cumplir la meta de adquirir una vivienda propia. Checa los detalles para saber cómo solicitarlo.

¿Cómo es el nuevo modelo de entrega de crédito Infonavit que facilita el trámite?

El nuevo modelo de financiamiento lleva por nombre T100. Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, brindó información de cómo funcionará y los requisitos que deben cumplir quienes lo soliciten.

Con el nuevo modelo T100, las y los trabajadores podrán acceder a una casa con sólo 100 puntos, en lugar de los mil 080 que se pedían con anterioridad. Además, los requisitos se reducen de 10 a cinco, lo que simplifica el trámite.

Hemos mejorado el modelo de otorgamiento para que los trabajadores puedan recibir un crédito que les permita adquirir una vivienda, principalmente los que ganan menos de dos veces el salario mínimo que en el modelo anterior no tenían acceso -informó Romera Oropeza, el pasado 18 de agosto, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el funcionario, fue por solicitud de la mandataria que se simplificó el modelo para eliminar “irracionalidades”.

Beneficios del nuevo modelo de crédito Infonavit

Salario máximo de 16 mil 800 pesos mensuales

Dirigido principalmente a quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos y no tienen vivienda propia

El incumplimiento de la empresa ya no afectará la aprobación del crédito

El buró de crédito no será determinante; solo se consultará para verificar que el trabajador no tenga otra vivienda

El factor de la edad será considerado, por lo que en personas mayores el monto del financiamiento podría reducirse

¿Cómo pedir el nuevo crédito INFONAVIT?

Para iniciar el trámite, las personas interesadas deben ingresar al portal oficial de Infonavit , confirmar que cumplen con los requisitos y realizar la precalificación en línea.

¿Cómo son las casas del INFONAVIT?

El director del Infonavit también informó que la dependencia planea construir un millón 200 mil nuevas viviendas durante la actual administración. Hasta el momento, se ha iniciado la construcción de 120 mil 464 viviendas en distintos puntos del país. De ellas, 7% se han desarrollado en predios donados por la federación, estados o municipios, y 93% en suelo adquirido a constructoras privadas.

Las viviendas construidas por el Infonavit cuentan con una superficie de 60 metros cuadrados, dos recámaras, cocina, baño, sala, comedor y área de servicio, además de espacios libres y cajones de estacionamiento.

