XV años de Isela Santiago: Joven recolectora de basura será protagonista de la fiesta más esperada de México

Isela Santiago Morales, la joven cuya historia conmovió en redes sociales después de que sus invitados no llegaran a su fiesta de XV años en Axtla, San Luis Potosí, se prepara ahora para ser el centro de atención, en un evento al que asistirán más de mil 500 personas.

Isela Santiago Morales, que se dedica a la recolección de basura, al igual que sus padres, tendrá una segunda fiesta de XV años tras la generosidad mostrada por su comunidad e internautas, quienes se organizaron para que disfrute a lo grande este momento de su vida.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Amigos de Isela Santiago no fueron a su fiesta de XV años

Isela Santiago se entristeció profundamente después de que pocos integrantes de su familia y ninguno de sus amigos fueran a la modesta fiesta de XV que le habían preparado sus padres. Su historia se viralizó rápidamente en las redes sociales, lo que provocó indignación entre los internautas.

Sus padres con mucho esfuerzo organizaron una pequeña fiesta de XV años en su casa el pasado 21 de julio, pero los amigos y conocidos de la joven no llegaron, lo que la hizo sentir triste.

Su padre Ramón fue quien publicó la historia en redes sociales para que desconocidos fueran a acompañarlos, la comida no se echara a perder y la fiesta no se sintiera tan vacía.

Así será la nueva fiesta de XV años de Isela

Tras el incómodo y triste momento, la comunidad de Axtla se unió para organizarle otra fiesta de XV años y ahora se convertirá en la fiesta del momento. Los habitantes donarán todo lo que se necesita la celebración, desde la comida hasta el salón y el peinado, sin mencionar que en el evento tocarán 12 grupos musicales.

¿Cuándo será la segunda fiesta de XV años de Isela Santiago?

La segunda fiesta de XV años se realizará el 23 de agosto en el Campo de futbol Garzas Blancas y empezará desde las 11:00 de la mañana con el objetivo de que todos los invitados disfruten de todos los grupos musicales y la comida. Aunque algunas invitaciones se hicieron directamente, se espera que lleguen más asistentes tras la difusión del evento.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.