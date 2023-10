¡Muy gourmet! Joven ofrece sopa Maruchan en su fiesta de XV años, desata polémica (VIDEO)

La fiesta de 15 años suele ser el sueño de miles de jovencitas, ya que este festejo es un momento especial lleno de recuerdos únicos que marcan la transición a la vida adulta. Para esta celebración, las familias ahorran miles de pesos para asegurarse de ofrecer una fiesta que supere las expectativas de sus invitados y que por supuesto incluya un menú especial.

Desde la ceremonia religiosa hasta el vestuario, los regalos, la música, el salón, el vals y los recuerdos, todos estos detalles se combinan para crear una tradición mexicana inolvidable.



Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Sin embargo, recientemente, una fiesta 15 años en Coahuila causó revuelo en las redes sociales debido a una decisión de menú que ha generado controversia, ya que se decidió repartir como plato principal sopa Maruchan .

Fue así que esta fiesta de 15 años de hizo viral luego de que a través de redes sociales se difundió un video donde se veía a los invitados comiendo sopa Maruchan.

Cena de sopa Maruchan en 15 años divide opiniones

En un video publicado por la usuaria de TikTok @adriana_cdo19 se pudo observar cómo se preparaba la sopa Maruchan. La grabación resultó increíble para diversos internautas que se mostraron consternados por la cena principal del evento.

Algunos internautas señalaron que esta elección puede reflejar una tendencia a personalizar y adaptar las celebraciones de 15 años a las preferencias de la generación actual.

Otros aplaudieron el esfuerzo de los padres por darle una fiesta de 15 años a su hija, aunado a comentar que los invitados deberían agradecer el gesto por cumplir el sueño de la quinceañera sin importarles el menú.

No criticar por favor cada quien da lo que tiene, no lo que quiere; Yo daré pizza y maruchan, en el cumpleaños de mi bebé, creo que a todos les gusta; Lo que sea, se agradece; Qué ricas una maruchan con salsa y limón; Lo importante es que le celebraron sus 15 a su hija felicidades!! -se pudo leer en algunos comentarios.

“Sin regalo no hay comida”: Quinceañera condiciona a los invitados a su fiesta

Gracias a las redes sociales uno se ha podido enterar de muchas cosas tristes, graciosas y divertidas, que no dejan con la boca abierta; una de estas historias fue la que protagonizó una joven, quien decidió condicionar a sus invitados a su fiesta de 15 años , pues el que no llevara regalo, no podía disfrutar del banquete que se serviría en el evento.

En la plataforma TikTok se hizo viral un video en donde se observó el momento en el que una joven quinceañera está recibiendo los regalos, pero la grabación fue acompañada de la leyenda “sin regalo no hay comida”, lo que generó un debate entre los internautas, unos defendieron lo que hizo la chica.

En las imágenes se pudo ver frente a ella, una fila de personas, principalmente mujeres, esperaban darle un fuerte abrazo y su regalo correspondiente a la quinceañera , quien respondía entregándoles lo que parece ser un recipiente donde se les serviría los alimentos.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.