Clima hoy en México: Por onda tropical 22 y monzón, caerá esta cantidad de lluvia en cada estado

Las lluvias no cesan. La Ciudad de México (CDMX) registró el pasado 10 de agosto por la tarde-noche la lluvia más intensa desde 1952. De acuerdo con Clara Brugada, jefa de Gobierno, la tormenta del domingo rompió récord en la zona del Zócalo, Centro Histórico, donde el pluviómetro registró 84,5 milímetros (mm) de precipitación, que superó el dato histórico para este sitio, que era de 67 milímetros en 1952, ¿cómo estará el clima hoy ?

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varios sistemas afectarán la República mexicana.

Este día, el monzón mexicano y una divergencia atmosférica provocarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

Además, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, junto con una vaguada en altura y el ingreso de humedad del Pacífico y el Golfo de México, generarán chubascos y lluvias intensas en el norte, noreste, sur, occidente y centro del país, con posible caída de granizo en algunas zonas.

Por otra parte, la onda tropical número 22, en interacción con una baja presión con potencial ciclónico en la Sonda de Campeche y otro canal de baja presión en la Península de Yucatán, mantendrán lluvias fuertes en el sureste y oriente del país.

¿En dónde lloverá este jueves 14 de agosto 2025?

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California

¿En qué estados hará calor este jueves?

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste)

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste y noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste y noroeste)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz y Quintana Roo

Estados con bajas temperaturas hoy

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

