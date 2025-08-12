VIDEO: Al estilo del narco, policías de Chiapas tablean a presunto delincuente

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, se comenzó a difundir el video que muestra el momento exacto en el que policías de Chiapas tablean a un presunto delincuente, lo cual comenzó a generar indignación entre decenas de usuarios.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, los elementos serían parte del equipo Fuerza de Reacción Inmediata (Pakal) de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de la entidad chiapaneca.

Destituyen a policía por maltrato, pero la “víctima” acosaba mujeres [VIDEO] Policía destituido por maltrato en Acaxochitlán, Hidalgo, pero la “víctima” acosaba mujeres. ¿Justicia o abuso? Descubre la verdad detrás del caso.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Policías de Chiapas tablean a presunto delincuente

En la grabación de poco menos de un minuto, se observa el momento exacto en el que uno de los policías de Chiapas porta una madera en forma de pala, la cual utiliza para “tablear” al supuesto delincuente presuntamente en la zona de San Cristóbal de las Casas.

Es en al menos un par de ocasiones que los policías tablean al joven, el cual se encontraba esposado y recargado sobre una unidad de carga en lo que parece ser un predio que funge como estacionamiento de estos camiones tipo tortón en Chiapas.

Elementos de Fuerza de Reacción Inmediata “Pakal” de la @sspchiapas “tablearon” a un joven incluso esposado, @ChiapasGobierno anunció que inició investigaciones. Mientras se esclarecen los hechos, el elemento que actuó de forma indebida fue separado de su cargo. @889Noticias pic.twitter.com/ZlgEg3mlf0 — Fernando Cantón (@Fercanton) August 12, 2025

¿Por qué torturaron los policías el detenido en Chiapas?

Hasta el momento y a pesar de la brutalidad de las imágenes, no se han dado a conocer los motivos de la agresión de los policías contra el detenido, el cual en la grabación denota un claro dolor derivado de los golpes que está recibiendo en la zona de los glúteos.

Usuarios de las diferentes plataformas de las redes sociales, comenzaron a comparar estas acciones con las que realizan elementos del crimen organizado, los cuales torturan de esta manera a los ciudadanos que no cumplen con las cuotas de extorsión y demás.

Videos de policías tableando a supuestos delincuentes en México

Vale la pena mencionar que esta no es la primera vez que elementos de la policía tablean a presuntos detenidos, pues al igual que en Chiapas, estas acciones se han replicado al menos en los estados de Sinaloa, Sonora y demás.

En videos que datan del año 2019 y demás, se aprecian a diferentes elementos de seguridad realizando este tipo de torturas, las cuales en muchas ocasiones se realizan contra supuestos delincuentes.

👮🏻🚔 | Presuntos policías de Escuinapa, Sinaloa, "TABLEAN" a un hombre, esposado a la caja de la patrulla 3519.

Alcaldesa de Escuinapa, Blanca Estela García, rechazó ese tipo de conducta, asegurando que ya se investiga el hecho.#REDMichoacán pic.twitter.com/sUD9zbwkPN — RedMichoacán (@RED_Michoacan) April 27, 2023

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.