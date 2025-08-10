¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula de este lunes 11 de agosto ya está activo; evita multas

Que no te tomen por sorpresa las restricciones vehiculares del primer día de la semana. Aquí te decimos qué autos se quedan en casa hoy lunes 11 de agosto de 2025 y cómo funciona el programa Hoy No Circula en la CDMX y Edomex para que evites sanciones.

No olvides que el programa Hoy No Circula, que implementó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), tiene el objetivo de reducir los contaminantes que afecta la salud de la población de la CDMX, la zona metropolitana del Valle de México y, desde el 1 de julio, la del Valle de Toluca.

¿Qué autos no circulan hoy 11 de agosto?

Si estás pensando en usar tu auto este lunes 11 de julio, es indispensable que recuerdes revisar primero el calendario del Hoy No Circula, pues es importante recordar que el primer día de la semana la restricción vehicular aplica a los vehículos con las siguientes características:



Engomado: Amarillo

Terminación de placa: 5 y 6

Holograma de verificación: 1 y 2

Esta medida está vigente desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 48 municipios del Estado de México.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula es una política ambiental diseñada para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Su funcionamiento es sencillo:

Lunes a viernes : Cada día de la semana, un grupo específico de vehículos, definido por su color de engomado y el último dígito de su placa, tiene prohibido circular.

: Cada día de la semana, un grupo específico de vehículos, definido por su color de engomado y el último dígito de su placa, tiene prohibido circular. Hologramas : Los autos con holograma 00 y 0 pueden circular todos los días, mientras que los hologramas 1 y 2 tienen días de restricción.

: Los pueden circular todos los días, mientras que los hologramas 1 y 2 tienen días de restricción. Hoy No Circula sabatino : El programa se aplica a todos los autos con hologramas 1 y 2 , dependiendo del último dígito de su placa (par o impar).

: El programa se aplica a todos los , dependiendo del último dígito de su placa (par o impar). Vehículos exentos: Los autos eléctricos e híbridos están exentos de estas restricciones en todo momento.

Recuerda que incumplir con el Hoy No Circula puede resultar en una multa considerable:

En la CDMX las multas van de $2,262 a $3,394 pesos (20–30 UMAs), y posible remolque del vehículo

van de $2,262 a $3,394 pesos (20–30 UMAs), y posible remolque del vehículo En el Edomex las multas del Hoy No Circula van de $2,074 a $3,112 pesos, además del riesgo de corralón

Si tienes auto en la CDMX o en el Edomex, planifica tus traslados con anticipación y presta atención al calendario del Hoy No Circula para evitar multas de tránsito que pueden afectar tu bolsillo.

