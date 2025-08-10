“Es una vida, no es un juego”, madres de familia acusan al Gobierno Federal de negligencia ante el desabasto de medicinas para el cáncer

Este domingo 10 de agosto, familiares de adultos y niños con cáncer tomaron avenidas principales de la CDMX para realizar la marcha ‘Queremos Medicinas’, con el objetivo de denunciar que continúa el desabasto de medicamentos oncológicos, del que se vienen quejando desde 2019.

A esta marcha se unieron familiares de pacientes con cáncer en otras entidades, pues este grave problema de salud pública no afecta únicamente a la capital mexicana. Te contamos los detalles.

Queremos Medicina: Marchan para exigir el abasto de medicinas para el cáncer

Con peluches en la mano, como símbolo de niños con cáncer que no han podido acceder a los medicamentos, organizaciones civiles, familiares y pacientes con cáncer salieron a las calles, este domingo 10 de agosto, para exigir al Gobierno Federal que atienda el desabasto de medicinas para el cáncer.

Los ciudadanos afectados denunciaron que el gobierno les dijo que que a las medicinas llegarían el 15 de julio; sin embargo, una vez más, las autoridades incumplieron y continúan dándoles largas. Ahora, les prometieron que llegarían del 15 al 20 de agosto; no obstante, los padres de niños con cáncer están desesperados, hartos y acusan de negligencia al Gobierno Federal, pues sigue sin dar garantías, mientras sus hijos siguen muriendo de cáncer.

En entrevista con Jesús Arias, de adn40, la señora Nancy Cortés, madre de una niña con cáncer, reveló que desde 2019 vienen denunciando el desabasto de medicamentos oncológico en el Instituto Nacional de Pediatría donde su hija es paciente.

“Queremos que el gobierno vea que somos miles de pacientes afectados que buscamos ese derecho a la salud, que se nos está negando”, comentó la madre de familia.

Asimismo, la madre denunció que como el hospital no cuenta con el tratamiento adecuado para salvar la vida de su hija, la enviaron ya a tratamientos paliativos, sin darle más oportunidad para vivir.

“Queremos que cumplan con su trabajo, que no sean negligentes y que piensen que es una vida, no es un juego. Si fueran sus hijos ya tendrían sus medicamentos. Queremos que nuestros hijos tengan la misma oportunidad”, comentó la madre desesperada por obtener los medicamentos oncológicos que requiere su pequeña.

Familias mexicanas luchan contra el cáncer con apoyo de asociaciones; ¿por qué no hay medicinas?

Ante el desabasto de medicamentos oncológicos en los hospitales, los padres de familia han tenido que apoyarse en asociaciones civiles que compran medicinas para el cáncer con la intención de ayudar a las familias afectadas a luchar contra el cáncer.

Desde 2019, familiares y pacientes con cáncer comenzaron a denunciar el desabasto de medicamentos oncológicos. De acuerdo con el reportaje ‘No Fuimos Dinamarca’ de Animal Político, el desabasto de medicamentos no solo es consecuencia de la política de austeridad que afectó en gran medida al sector salud, sino también a la corrupción en el proceso de compra de las medicinas para el cáncer. De acuerdo con esta investigación, instituciones como el IMSS y Birmex pagaron hasta 800% más caro cada medicamento.

Hasta el momento, familiares, madres y padres de niños con cáncer siguen a la espera de una respuesta por parte del Gobierno Federal, mientras los pacientes siguen con la cuenta regresiva teniendo que salir a las calles, a pesar de esta terrible enfermedad, para exigir su derecho a la salud y a la vida.

