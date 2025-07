¡Evita multas! El calendario del Hoy No Circula del 14 al 17 de julio en CDMX y Edomex

El calendario del Hoy No Circula vigente en 2025 da a conocer cuáles son los autos que no circulan en la CDMX y el Edomex a lo largo de la semana. Es importante que tomes en cuenta qué día no circula tu auto para evitar multas costosas.

A partir del 1 de julio de 2025, hay cambios en el programa Hoy No Circula, pues se integran a esta medida 30 municipios del Edomex. Te contamos los detalles.

¿Cómo se aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula fue creado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), en colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA). Se trata de una medida que tiene el objetivo de reducir la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que se aplica en:



16 alcaldías de la CDMX

18 municipios del Valle de México

Sin embargo, a partir del 1 julio, el programa Hoy No Circula también se aplicará en 30 municipios del Valle de Toluca. En el enlace de abajo te contamos de qué municipios se trata.

¿Qué autos no circulan del lunes 14 al viernes 18 de julio?

El calendario Hoy No Circula informa cuáles son los autos que no circulan cada día de la semana. Estos son los autos que no circulan en la semana del 14 al 18 de julio de 2025.



Lunes: Engomado amarillo , placa 5 y 6, holograma 1 y 2

, placa 5 y 6, holograma 1 y 2 Martes: Engomado rosa , placa 7 y 8, holograma 1 y 2

, placa 7 y 8, holograma 1 y 2 Miércoles: Engomado rojo , placa 3 y 4, holograma 1 y 2

, placa 3 y 4, holograma 1 y 2 Jueves: Engomado verde , placa 1 y 2, holograma 1 y 2

, placa 1 y 2, holograma 1 y 2 Viernes: Engomado azul, placa 9 y 0, holograma 1 y 2, así como permisos

¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Existen algunos vehículos que quedan exentos del Hoy No Circula, este programa de la CAMe vigente en la CDMX y el Edomex. Se trata de los vehículos que tienen hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos.

