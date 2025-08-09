Entre globos, lágrimas y sus juguetes favoritos, dan último adiós a Fernandito, niño asesinado en Edomex

Este sábado entre lágrimas, globos blancos y ramos de flores, familiares, amigos y vecinos dieron el último adiós a Fernandito , niño asesinado en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, por una deuda de mil pesos.

“Fernandito, así es como te estamos despidiendo: ¡Chiquitibum a la bim-bom-ba, Fernando, Fernando, ra ra!”, coreaban los asistentes a su entierro.

Velorio y entierro de Fernandito, niño asesinado en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México entregó el cuerpo a la familia del niño de 5 años. La noche del jueves, el féretro infantil llegó a una carpa blanca instalada en su casa en la colonia Ejidal El Pino, donde se realizó una ceremonia privada.

En el interior, unas cuantas sillas rodeaban el féretro de Fernandito, junto a los juguetes que solía usar.

Vecinos acudieron, llevando flores y veladoras y brindaron el apoyo solidario a la familia: “La verdad, el niño, un amor de persona, no se metía con nadie, de hecho mis niños jugaban con él. Luego pasaba el pequeño y nos poníamos a platicar… injusto lo que hicieron, la maldad esa gente”, comentó Jaquelín Leal, vecina del menor.

Así despidieron a #Fernandito en #Edomex, menor de 5 años asesinado por una deuda de mil pesos



Por el suceso, han arrestado a 3 personas por su presunta participación.



Sin embargo, en el lugar donde el menor fue hallado, habitan al menos otras 5 familias.



La autoridades… pic.twitter.com/dTEZ2HzMxB — Cuarto Poder (@CuartoPoderMX) August 9, 2025

Tras realizar el sepelio de Fernandito, niño asesinado por una deuda de mil pesos, este sábado 9 de agosto el cortejo fúnebre recorrió las calles de la localidad mientras decenas de personas se unían para exigir justicia.

Familiares y amigos partieron a las 10 de la mañana para el traslado del cuerpo hacia el panteón municipal “Altavista”. Primero, una camioneta cargada con coronas y cruces abrió el camino, seguida por una carroza blanca que trasladaba el féretro de Fernandito.

#AlMomento ⚫⚪ Despiden con porras y globos a Fernandito, el niño de 5 años asesinad0 en Los Reyes La Paz. La comunidad lo acompaña en su último adiós. pic.twitter.com/k814tvcY4L — Edoméx AHORA (@EdomexAhora) August 9, 2025

Decenas de personas se unieron para acompañar a la señora Noemí, madre del pequeño. Entre la multitud destacaban varios niños, excompañeros de preescolar, que llevaban globos blancos en honor a quien recuerdan como un niño alegre, cariñoso y apasionado por la escuela.

El cortejo avanzó casi seis kilómetros, resguardado en todo momento por la policía. En la tumba, un muñeco, veladoras y dos coronas de flores quedaron como símbolo del cariño y la despedida eterna a su memoria.

Ilse Lorena Trejo/adn40 Entierro de Fernandito, niño asesinado en Edomex

