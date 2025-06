Hoy No Circula lunes: Estos son los carros que se quedan en casa este 23 de junio

Este lunes 23 de junio de 2025, el programa Hoy No Circula aplicará con normalidad en la CDMX y Estado de México, como parte de las medidas ambientales y de control vehicular implementadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Si piensas usar tu auto, toma en cuenta las restricciones para evitar multas de tránsito.

A continuación, te decimos qué autos no circulan, los engomados y terminaciones de placa que deben quedarse en casa; así como, los cambios en el Hoy No Circula que entrarán en vigor en julio como parte de la actualización del programa.

¿Qué carros no circulan el día de hoy 23 de junio?

De acuerdo con lo establecido por la CAMe, este lunes no circulan, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, los vehículos con:



Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

La restricción aplica únicamente dentro de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México, incluyendo Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Ecatepec y más.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/49h5kdxbtN — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 15, 2025

¿Qué autos quedan exentos del programa Hoy No Circula?

Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos o híbridos

Transporte de personas con discapacidad

Servicios de emergencia y funerarios

Vehículos de transporte escolar y de alimentos perecederos

¿Cuáles son los cambios que habrá en el Hoy No Circula en julio?

A partir de julio de 2025, la CAMe anunció que habrá modificaciones importantes en el programa Hoy No Circula. Para restablecer la calidad del aire y el medio ambiente, a partir de julio el programa Hoy No Circula se aplicará también en 30 municipios del Valle de Toluca.

Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Atlautla, Ayapango, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Cocotitlán, Ecatzingo, Huehuetoca, Juchitepec, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Nextlalpan, Ozumba, Papalotla, San Mateo Atenco, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Teoloyucan, Texcoco, Toluca, Tlalmanalco, Tultepec, Zinacantepec y Zumpango.

