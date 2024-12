SAT multará con 11 mil pesos a contribuyentes que no cumplan este requisito antes del 2025

El Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) impondrá una estricta medida en el 2025. Llevan varios meses pidiéndole a sus contribuyentes cumplir con un requisito específico y muchos no les han hecho caso, por lo que han decidido implementar una multa de 11 mil pesos a quienes no lo cumplan antes del 2025.

El requisito que pide el SAT es de vital importancia, ya que permite a la institución tener una comunicación directa con cada uno de los contribuyentes y así poder atender de manera personalizada cada una de sus situaciones.

El requisito que el SAT pide a todos sus contribuyentes

Se trata de activar y actualizar el Buzón Tributario. Este servicio agiliza la comunicación con cada persona u empresa, además de que será necesario para realizar trámites, dar información o documentación, atender requerimientos y/o obtener respuesta a dudas.

Todos los contribuyentes del SAT deben tener activado su Buzón Tributario antes del 1 de enero del 2025. De igual manera, los usuarios deben asegurarse de tener sus datos actualizados, ya que, de no ser así, también podrían ser acreedores a una multa.

“El artículo 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación, la infracción en materia de no habilitación del Buzón Tributario, no registro o no actualizado con los medios de contacto, se impondrá una multa de $3,850 a $11,540 pesos”, señaló el SAT .

La importancia del Buzón Tributario en el SAT

Cabe destacar que el SAT lleva todo el año pidiéndole a sus contribuyentes tener actualizado su Buzón Tributario , ya que las multas iban a comenzar a aplicar desde este 2024, pero decidieron dar este año como prórroga para no sorprender a los usuarios.

El SAT informó que, quienes no habiliten y actualicen su Buzón Tributario, no cumplen con lo establecido en el Código fiscal de la Federación, por lo que deberán ser acreedores a dicha multa.

Algunas de las facilidades que ofrece el Buzón Tributario, además de ser un canal seguro entre contribuyentes y el SAT, es que ofrece:



Notificaciones administrativas

administrativas Enviar mensajes de interés social

de interés social Trámites electrónicos

electrónicos Consultar información tributaria

Comunicación oficial con la autoridad fiscal

Es por eso que el SAT pide a todos sus usuarios activarlo y mantenerse atento al mismo, de lo contrario, podrían ser acreedores a dicha multa que superaría los 11 mil pesos mexicanos.

