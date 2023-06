SAT lanza aviso a los contribuyentes incumplidos con obligaciones fiscales

¿Le debes al SAT? Ponte al corriente porque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un aviso preocupante para aquellos contribuyentes que son deudores y se encuentran en la lista negra de Buró de Crédito desde hace tiempo, así que toma nota para que no dañes tu historial financiero.

El SAT, a través de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) envió mensajes de interés mediante el Buzón Tributario a 84 principales contribuyentes incumplidos en la entrega de reportes de controles volumétricos, a fin de que regularicen sus obligaciones fiscales.

Destacó que con el envío realizado durante abril, inició la campaña de vigilancia continua a todos los contribuyentes que participan en la cadena de valor de la industria para exhortarlos a que cumplan con la entrega de reportes y así mitigar y combatir el mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos.

Destacó que tras la implementación de estas medidas, durante el primer trimestre del año, la AGGC revisó el cumplimiento de la presentación del reporte e identificó que únicamente 2 de 10 diez contribuyentes en promedio, cumplieron con la obligación.

¿Quiénes están obligados a regularizar sus obligaciones fiscales?

Hay que señalar que los contribuyentes, cuyas actividades económicas están relacionadas a la fabricación, producción, transporte, almacenamiento, distribución o enajenación de cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, están obligados a la presentación del reporte de controles volumétricos.

Consulta el semáforo de disponibilidad de citas. Recuerda que a través de la Fila Virtual, el SAT garantiza un espacio de atención para los contribuyentes -informó el SAT.

¿Qué personas aparecen en la lista negra del SAT?

Aquellas personas que no se dediquen a la fabricación, es decir los empleados o trabajadores que sean contribuyentes también pueden estar en la lista negra del Buró de Crédito por las siguientes razones:

-No pagar adeudos fiscales

-No pagar un crédito

-No pagar un préstamo

¿Cómo saber si tengo deudas con el SAT?



¿No sabes si cuentas con algún tipo de deuda con Hacienda? No te preocupes, pues para conocer esta información lo único que debes hacer es seguir los siguientes pasos en la página:

-Dirigirse directamente al portal del SAT e ingresa a la sección: “Adeudos Fiscales”.

-Deberás tener a la mano tu RFC con la contraseña vigente.

-Una vez que hayas ingresado con tu RFC y contraseña, deberás dirigirte al apartado: “Mis Asuntos Pendientes”.

