¿Se le pasaron las copas? Ardilla se emborracha y su reacción se vuelve viral

Algunos animales se caracterizan por ser muy curiosos y en redes sociales se han difundido videos de perros y gatos haciendo cosas chistosas; sin embargo, ha habido imágenes de animales borrachos que han llamado la atención, tal es el caso de una ardilla que se emborrachó.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Captan a ardilla borracha

A través de redes sociales se difundió un video en el que se puede observar a una ardilla aparentemente borracha afuera de una casa.

Katy Morlok contó que estaba limpiando su refrigerador y encontró algunas peras viejas y colocó una en un recipiente donde guarda alimento para los animales .

Poco después, una ardilla se acercó al recipiente, tomó la pera y huyó hacia un árbol. Después de una hora, la ardilla regresó y la mujer se percató de que estaba actuando de manera extraña.

Ardilla come peras fermentadas

Cuando la ardilla apareció en la casa de Morlok tenía un comportamiento extraño por lo que la mujer concluyó que las peras estaban fermentadas, lo que provocó que la ardilla se emborrachara.

La mujer se preocupó por la ardilla; sin embargo, al otro día el curioso animal apareció como si nada.

Cabe destacar que el hecho courrió en 2020 pero volvieron a revivir el hecho en redes sociales y se hizo viral.

¿Los animales se emborrachan?

Don Moore, director asociado del Zoológico Nacional Smithsoniano de Washington, DC señaló que las frutas maduras pueden tener un efecto en los animales.

Moore aseguró que es posible que los animales puedan tener comportamientos soñolientos por comer manzanas o peras fermentadas.

Según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences la tupaya o musaraña arborícola de cola plumosa de Malasia come néctar de las flores de la palmera betram que tiene un 3.8% de alcohol. A pesar de ello, estos animales no registran ningún efecto de intoxicación.

Investigadores de la Universidad de Calgary en Canadá descubrió que hay variaciones en las capacidades de metabolizar el etanol en varias especies lo que puede explicar el mito sobre los animales borrachos.

Durante muchos años ha habido evidencia anecdótica de animales salvajes que se emborrachan y tienen un comportamiento extraño al consumir frutas o bayas fermentadas.

La investigación concluyó que al observar el gen ADH7 presente en muchos animales se puede determinar cómo metabolizan el etanol. La mayoría de los primates tienen una mutación ADH7 que les permite metabolizar el etanol; sin embargo, los caballos, vacas y elefantes no tienen la mutación, así que pueden intoxicarse al consumir bajas cantidades de frutas fermentadas.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.