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La derrota electoral de Cepeda en Colombia pone en alerta al Gobierno mexicano

Este domingo 22 de junio, Abelardo de la Espriella, candidato de la ultraderecha se convirtió en el nuevo presidente de Colombia y sucesor de Gustavo Petro.

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Por: Tania Itzel Vargas

En entrevista con Azteca Noticias, el ex vicepresidente y ex embajador colombiano Francisco Santos señaló que la derrota del candidato del proyecto de Gustavo Petro en Colombia destruye el bloque ideológico izquierdista en Sudamérica.

El ex diplomático señaló que la doctrina de paz total de Petro terminó por quebrar la economía y fracturar la seguridad colombiana al integrar a organizaciones criminales y guerrillas como las Farc y el ELN a la política.

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