La derrota electoral de Cepeda en Colombia pone en alerta al Gobierno mexicano

En entrevista con Azteca Noticias, el ex vicepresidente y ex embajador colombiano Francisco Santos señaló que la derrota del candidato del proyecto de Gustavo Petro en Colombia destruye el bloque ideológico izquierdista en Sudamérica.

El ex diplomático señaló que la doctrina de paz total de Petro terminó por quebrar la economía y fracturar la seguridad colombiana al integrar a organizaciones criminales y guerrillas como las Farc y el ELN a la política.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.