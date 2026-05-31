Paloma Valencia acepta su derrota y respalda a Abelardo de la Espriella: “Juntos derrotemos a Cepeda”

Abelardo de la Espriella recibió un importante respaldo rumbo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, luego de que la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia aceptara su derrota y anunciara públicamente su apoyo al abogado y empresario.

La decisión de Valencia se dio tras conocerse los resultados de la primera vuelta celebrada este 31 de mayo de 2026, en la que De la Espriella y el candidato oficialista Iván Cepeda obtuvieron los dos primeros lugares y avanzaron en la carrera presidencial rumbo a la segunda vuelta, el próximo 21 de junio.

Durante su mensaje a simpatizantes, Valencia reconoció que los resultados no le favorecieron y llamó a sus seguidores a respaldar la candidatura de De la Espriella para impedir el triunfo de Cepeda. La ahora excandidata aseguró que, a título personal, se sumará al proyecto político del aspirante conservador de cara a la segunda vuelta.

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¿Cuáles fueron los resultados de la primera vuelta de las elecciones de Colombia?

Con más del 99% de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella se convirtió en el candidato más votado de la jornada al obtener alrededor del 43.7% de los sufragios, equivalente a más de 10 millones de votos. En segundo lugar quedó Iván Cepeda con cerca del 40.9% y más de 9.6 millones de apoyos.

#EleccionesEnCanal1 | Paloma Valencia, excandidata presidencial, anunció su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial. pic.twitter.com/2x2ThDQFpp — Canal 1 (@Canal1_Col) May 31, 2026

Por su parte, Paloma Valencia terminó en la tercera posición con cerca del 6.9% de la votación, resultado que la dejó fuera de la contienda presidencial pese a que durante varios meses figuró entre las principales cartas de la derecha colombiana.

La segunda vuelta presidencial quedó programada para el próximo 21 de junio, fecha en la que los colombianos elegirán al sucesor del presidente Gustavo Petro.

Mensaje de Paloma Valencia tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial

Tras reconocer su derrota, Paloma Valencia felicitó a Abelardo de la Espriella por su victoria en la primera vuelta y afirmó que el resultado electoral refleja el rechazo de una parte de los colombianos hacia el actual gobierno y la candidatura de Iván Cepeda.

“Colombia no caerá en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan Iván Cepeda y Gustavo Petro.

“De manera personal, hoy, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abeladro de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda”, concluyó la ex candidata presidencial.

Con este movimiento, De la Espriella busca consolidar el voto de los sectores conservadores y de oposición para enfrentar a Cepeda en una de las contiendas más polarizadas de los últimos años en Colombia. En las próximas semanas se espera que ambos candidatos intensifiquen sus campañas rumbo a la votación definitiva del 21 de junio, una fecha que será clave para definir el rumbo político del país sudamericano.

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