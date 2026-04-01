Retiran chocolate por riesgo oculto de “Viagra” en su fórmula
El mercado retiró a nivel nacional un chocolate que contiene fármacos para la disfunción eréctil en su fórmula, conoce efectos y qué hacer si lo compraste.
La empresa Gear Isle informó el retiro voluntario de sus bombones afrodisíacos de chocolate del mercado estadounidense por contener sildenafil y tadalafil, principios activos utilizados para tratar la disfunción eréctil.
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La decisión fue comunicada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió esta alerta el pasado 26 de marzo, quien aclaró que el producto representa un riesgo para la salud, en especial para personas con afectaciones cardíacas o que estén recibiendo tratamiento médico.
Chocolates que se retiran del mercado
La empresa identificó dos productos distribuidos en línea a nivel nacional:
- Gold Lion (Gold Lion)
- Chocolate Afrodisíaco
- UPC: 795847916279
- Fecha de caducidad: 06/2027
- Ilum Chocolate Afrodisíaco
- Afrodisíaco
- UPC: 1002448578911
- Fecha de caducidad: 25/12/2027
Para distinguirlos, basta con corroborar el número de lote, información que les hace falta debido a que se comercializaban como suplementos dietéticos para mejorar el rendimiento sexual masculino, generando preocupación entre las autoridades sanitarias por su correcto etiquetado.
¿Por qué los ingredientes son peligrosos?
El sildenafil y el tadalafilo son medicamentos que aumentan el flujo sanguíneo y requieren supervisión médica, ya que pueden interactuar con otros medicamentos y poner el riesgo la salud del paciente si se combina con nitratos, generando:
- Mareos severos
- Desmayos
- En casos extremos, infarto o muerte
Al ser componentes fármacos, lo ideal es que el producto esté catalogado de manera diferentes para que las personas entiendan su propósito de consumo.
¿Qué hacer si compré el chocolate?
Las autoridades recomiendan suspender su consumo, no compartir ni desecharlo y mejor devolver el producto a la empresa para obtener un reembolso.
¿Cómo contactar a la empresa?
Para la devolución del producto directamente con la empresa, se puede contactar al negocio vía:
- Teléfono: 888-387-4753
- Correo electrónico: info@gearisle.com
- Horario: De lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 (hora del Pacífico)
La empresa declaró que por el momento no se reportaron efectos graves y el retiro del mercado tiene como objetivo prevenir cualquier riesgo.
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