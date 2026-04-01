Retiran chocolate por riesgo oculto de “Viagra” en su fórmula

La empresa Gear Isle informó el retiro voluntario de sus bombones afrodisíacos de chocolate del mercado estadounidense por contener sildenafil y tadalafil, principios activos utilizados para tratar la disfunción eréctil.

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La decisión fue comunicada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió esta alerta el pasado 26 de marzo, quien aclaró que el producto representa un riesgo para la salud, en especial para personas con afectaciones cardíacas o que estén recibiendo tratamiento médico.

La FDA publicó el aviso el pasado 26 de marzo, donde aclara que no avala ni al producto ni a la empresa.|Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

Chocolates que se retiran del mercado

La empresa identificó dos productos distribuidos en línea a nivel nacional:



Gold Lion (Gold Lion)

Chocolate Afrodisíaco UPC: 795847916279 Fecha de caducidad: 06/2027

Ilum Chocolate Afrodisíaco

Afrodisíaco UPC: 1002448578911 Fecha de caducidad: 25/12/2027



Para distinguirlos, basta con corroborar el número de lote, información que les hace falta debido a que se comercializaban como suplementos dietéticos para mejorar el rendimiento sexual masculino, generando preocupación entre las autoridades sanitarias por su correcto etiquetado.

¿Por qué los ingredientes son peligrosos?

El sildenafil y el tadalafilo son medicamentos que aumentan el flujo sanguíneo y requieren supervisión médica, ya que pueden interactuar con otros medicamentos y poner el riesgo la salud del paciente si se combina con nitratos, generando:



Mareos severos

Desmayos

En casos extremos, infarto o muerte

Al ser componentes fármacos, lo ideal es que el producto esté catalogado de manera diferentes para que las personas entiendan su propósito de consumo.

¿Qué hacer si compré el chocolate?

Las autoridades recomiendan suspender su consumo, no compartir ni desecharlo y mejor devolver el producto a la empresa para obtener un reembolso.

¿Cómo contactar a la empresa?

Para la devolución del producto directamente con la empresa, se puede contactar al negocio vía:



Teléfono: 888-387-4753

Correo electrónico: info@gearisle.com

Horario: De lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 (hora del Pacífico)

La empresa declaró que por el momento no se reportaron efectos graves y el retiro del mercado tiene como objetivo prevenir cualquier riesgo.