Confirman arribo seguro de los veleros que zarparon de México a Cuba con ayuda humanitaria

Dos veleros que transportaban ayuda para Cuba desde México y que se habían dado por desaparecidos fueron localizados y han "transitado con seguridad" hasta la isla, informaron desde Estados Unidos este viernes. "La Guardia Costera de Estados Unidos recibió hoy a las 10:36 un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba", declaró el vocero Anthony Randisi, en un comunicado.

La Guardia Costera estadounidense, no obstante, no participaba en las labores de búsqueda de los barcos, lideradas desde México, de donde partieron ambos barcos. "La Secretaría de Marina (Semar) arribó hoy en la mañana con una nueva ayuda humanitaria. Hay un barco, un pequeño velero, dos embarcaciones que se sigue en búsqueda de él", señaló la presidenta, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa matutina.

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Buscados desde ayer

El jueves, la Semar informó que activó un plan de búsqueda y rescate para localizar dos embarcaciones con nueve tripulantes de varias nacionalidades que desaparecieron mientras se trasladaban de Isla Mujeres a La Habana para llevar ayuda humanitaria a la isla. Según Sheinbaum, uno de los buques de la Marina vigiló la ruta de un carguero que ya logró arribar a la isla, pero la pérdida de contacto se registró con las otras dos embarcaciones más pequeñas.

"(El buque) tuvo contacto con ellos y después de algunas horas ya no tuvo contacto con ellos y a partir de ahí inició un proceso de búsqueda. Entonces siguen en la búsqueda de estas dos pequeñas embarcaciones", aseveró. También, confirmó que en una de esas embarcaciones iban nueve personas, aunque precisó que será la Semar la encargada de dar mayor información.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo petrolero a Cuba en enero, lo que agravó la crisis energética y económica de la isla caribeña.

Desde la semana pasada, activistas de distintos países parten desde México a bordo de embarcaciones cargadas de alimentos y otros suministros para ayudar a la población cubana.

La ONU mantiene conversaciones con Washington para permitir la entrada de combustible con fines humanitarios. El gobierno cubano ha impuesto medidas de emergencia para ahorrar carburante, incluido un estricto racionamiento.

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