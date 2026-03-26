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VIDEO: Autobús cae a un río y deja decenas de muertos; intentaban subir a un ferry

Accidente de autobús deja 24 muertos y varios desaparecidos en Bangladesh; autoridades revelan fallas de seguridad al momento de intentar subir el ferry.

accidente autobús
Bangladesh pasó a ser tendencia en redes sociales tras la difusión de un grave accidente en autobús, donde decenas de pasajeros peridieron la vida por intentar abordar un ferry.|Reuters

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

El pasado miércoles 25 de marzo, un terrible accidente en autobús dejó al menos 24 muertos y decenas de desaparecidos. De acuerdo con agencias internacionales, el incidente ocurrió en la terminal de ferry de Daulatdia, a unos 100 kilómetros de Daca.

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Aproximadamente 40 pasajeros iban a bordo cuando cayó al río intentando subir a un ferry; testigos informaron que el conductor saltó del autobús antes del impacto y las autoridades continúan las operaciones de rescate para determinar si hay más víctimas.

Así fue el accidente de autobús en Bangladesh

El autobús perdió el control en el pontón número 3 del puerto fluvial y cayó varios metros al río Padma. El camión quedó sumergido a una profundidad de aproximadamente 9 metros, lo que dificultó las labores iniciales de rescate.

Este incidente expuso los riesgos asociados a las terminares de ferry con mucha gente, pues la falta de experiencia en maniobras aunado a las condiciones operativas, hace que estos centros de transporte sean un peligro.

Lugar y causas del accidente en Bangladesh

El accidente ocurrió en Daulatdia, uno de los cruces más transitados del país en una zona que conecta las principales carreteras con la capital y donde se registra un intenso tráfico diario.

accidente autobús
El pasado miércoles 25 de marzo, alrededor de las 17:15 horas, un autobús de pasajeros perdió el control en la terminal de ferris de Daulatdia, en el distrito de Rajbari, cayendo al río Padma desde el pontón número 3.|Reuters

Según las primeras investigaciones, un ferry chocó contra el muelle, desestabilizando el autobús, sin embargo las autoridades no descartan fallas mecánicas ni errores humanos.

¿Cuántas víctimas hubo?

  • Fallecidos: Al menos 24 confirmados
  • Sobrevivientes: 11 pasajeros resultaron ilesos
  • Desaparecidos: número indeterminado porque la a búsqueda continúa
  • Ocupantes: Entre 40 y 50 personas a bordo

Acciones de las autoridades

Las autoridades desplegaron un importante contingente para gestionar la emergencia, como:

  • Bomberos, policía, ejército y guardacostas fueron movilizados al lugar
  • Al menos 10 buzos especializados participan en las operaciones
  • Utilizaron el buque de rescate Hamza para recuperar el autobús
  • Se inició una investigación oficial para determinar responsabilidades
  • Las condiciones del río dificultan las labores, pero los esfuerzos continúan

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