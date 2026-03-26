VIDEO: Autobús cae a un río y deja decenas de muertos; intentaban subir a un ferry

El pasado miércoles 25 de marzo, un terrible accidente en autobús dejó al menos 24 muertos y decenas de desaparecidos. De acuerdo con agencias internacionales, el incidente ocurrió en la terminal de ferry de Daulatdia, a unos 100 kilómetros de Daca.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Aproximadamente 40 pasajeros iban a bordo cuando cayó al río intentando subir a un ferry; testigos informaron que el conductor saltó del autobús antes del impacto y las autoridades continúan las operaciones de rescate para determinar si hay más víctimas.

At least 35 passengers are missing after a bus plunged into the Padma River at Daulatdia Ghat, Bangladesh; two bodies have been recovered so far as rescue operations continue.



People live like cockroaches and die like cockroaches

pic.twitter.com/kq6pxbfvrs — Lord Immy Kant (@KantInEastt) March 25, 2026

Así fue el accidente de autobús en Bangladesh

El autobús perdió el control en el pontón número 3 del puerto fluvial y cayó varios metros al río Padma. El camión quedó sumergido a una profundidad de aproximadamente 9 metros, lo que dificultó las labores iniciales de rescate.

Este incidente expuso los riesgos asociados a las terminares de ferry con mucha gente, pues la falta de experiencia en maniobras aunado a las condiciones operativas, hace que estos centros de transporte sean un peligro.

Lugar y causas del accidente en Bangladesh

El accidente ocurrió en Daulatdia, uno de los cruces más transitados del país en una zona que conecta las principales carreteras con la capital y donde se registra un intenso tráfico diario.

El pasado miércoles 25 de marzo, alrededor de las 17:15 horas, un autobús de pasajeros perdió el control en la terminal de ferris de Daulatdia, en el distrito de Rajbari, cayendo al río Padma desde el pontón número 3.|Reuters

Según las primeras investigaciones, un ferry chocó contra el muelle, desestabilizando el autobús, sin embargo las autoridades no descartan fallas mecánicas ni errores humanos.

¿Cuántas víctimas hubo?

Fallecidos: Al menos 24 confirmados

Sobrevivientes: 11 pasajeros resultaron ilesos

Desaparecidos: número indeterminado porque la a búsqueda continúa

Ocupantes: Entre 40 y 50 personas a bordo

Acciones de las autoridades

Las autoridades desplegaron un importante contingente para gestionar la emergencia, como:



Bomberos, policía, ejército y guardacostas fueron movilizados al lugar

Al menos 10 buzos especializados participan en las operaciones

Utilizaron el buque de rescate Hamza para recuperar el autobús

Se inició una investigación oficial para determinar responsabilidades

Las condiciones del río dificultan las labores, pero los esfuerzos continúan