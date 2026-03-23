Revelan audio de torre de control y video del Air Canada que chocó en Nueva York

El choque del vuelo 8646 de Air Canada Express en el Aeropuerto de LaGuardia, en Queens, conmocionó a todo Estados Unidos (EUA) y las reacciones entre las autoridades y los pasajeros se han incrementado después de que se revelara el último audio de la torre y el video de la tragedia del avión que terminó con la vida de los dos pilotos.

Un video de las cámaras de seguridad del aeropuerto en Nueva York, muestra el momento justo en que el avión con 72 pasajeros a bordo y cuatro miembros de la tripulación se impacta contra el camión de bomberos de la Autoridad Portuaria, en la pista de aterrizaje.

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¿Cómo fue el choque del avión?

En las imágenes se puede observar cómo el avión logra aterrizar con éxito en la pista, sin embargo, el camión de bomberos se cruza en su camino, justo en la vuelta. Aunque la aeronave frena de emergencia, la colisión fue inminente debido a la velocidad en la que iban ambas unidades.

🚨#AlertaADN



Cámaras de seguridad captaron el momento del choque entre el avión de Air Canada y un camión de bomberos en el Aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, donde los dos pilotos murieron y más de 40 pasajeros resultaron heridos pic.twitter.com/sKf9NArXmz — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 23, 2026

¿Qué revelaron los audios de la torre de control?

Por otra parte, el último audio de la torre de control del aeropuerto LaGuardia reveló lo que muchos ya catalogaron como "falla de coordinación fatal", debido a debido a que uno de los operadores le dio luz verde al camión de bomberos justo cuando el avión de Air Canada aterrizaba.

Al ver que avión aterrizaba justo en el momento que el camión circulaba, el operador trató de detener a la unidad de bomberos: "Para, para, para, para, camión 1, para", sin embargo, ya no hubo respuesta.

Operador 1: "Delta 636 te veo chocar con un vehículo en esa posición, sé que ahora no te puedes mover, los vehículos te están respondiendo en la pista".

Operador 2: Sí, estamos respondiendo a eso (el incidente). No fue agradable de ver.

Operador 1: Sí, sé que estaba aquí, intenté contactar con mi personal y estábamos lidiando con una emergencia antes. La he liado.

Operador 2: No, tú hiciste lo mejor que pudiste.

De acuerdo con lo que se da a entender en el audio, el camión de bomberos iba a atender otra emergencia, pero la coordinación del personal falló a la hora de que el avión solicitó aterrizar.

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