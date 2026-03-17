“Siempre supe que era débil": Trump minimiza renuncia de director Antiterrorismo

"No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra actualmente en Irán", declaró Joseph Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista, en su carta de renuncia al presidente Donald Trump.

Kent, exmiembro de las fuerzas especiales de los Boinas Verdes que participó en múltiples misiones de combate, dijo: "Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense".

Se trata del primer alto funcionario estadounidense en dimitir de la administración Trump para protestar por la guerra contra Irán.

"Hasta junio de 2025, usted comprendió que las guerras en Oriente Medio eran una trampa que privaba a Estados Unidos de las valiosas vidas de nuestros patriotas y mermaba la riqueza y la prosperidad de nuestra nación", dijo Kent en su carta al republicano.

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After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

"Al comienzo de esta administración, altos funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios de comunicación estadounidenses desplegaron una campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma 'Estados Unidos Primero' y sembró sentimientos a favor de la guerra para alentar un conflicto con Irán", dijo.

"Esta caja de resonancia se utilizó para engañarlo y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, y que si atacaban ahora, habría un camino claro hacia una victoria rápida", aseveró. "Esto fue una mentira y es la misma táctica que usaron los israelíes para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que le costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres", añadió Kent.

"No puedo apoyar que se envíe a la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el coste en vidas", concluyó.

Trump minimiza renuncia

El republicano valoró como una buena noticia la dimisión de Joe Kent: "Siempre pensé que era un buen tipo, pero también débil en seguridad". Aseveró que lo mejor es que esté fuera: "No queremos a esas personas (...) yo diría que no son inteligentes ni perspicaces", dijo desde el Despacho Oval tras reunirse con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

"Irán sí era una amenaza. Todos los países se dieron cuenta de la amenaza que representaba Irán. La cuestión es si querían hacer algo al respecto".

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