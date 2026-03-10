Defensa de ‘El Cuini’, exoperador del CJNG, negocia acuerdo con EUA y pide aplazar audiencia

El caso contra Abigael González Valencia, alías El cuini, considerado uno de los principales operadores financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), podría avanzar hacia una posible resolución judicial en Estados Unidos.

La defensa del presunto narcotraficante solicitó a una corte federal aplazar la audiencia de estatus programada para el 12 de marzo hasta mayo de 2026, mientras continúan las conversaciones con la fiscalía.

La petición fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde los abogados pidieron posponer la audiencia aproximadamente 60 días, con la intención de que se lleve a cabo el 8 de mayo de 2026 o en una fecha cercana.

Defensa de 'El Cuini' pide aplazar audiencia mientras revisa miles de pruebas

De acuerdo con el documento enviado al tribunal, tanto la defensa como los fiscales han mantenido comunicación constante sobre el avance del caso.

En ese contexto, los abogados del acusado continúan revisando una amplia cantidad de pruebas que fueron entregadas por el gobierno estadounidense como parte del proceso judicial.

Entre los materiales incluidos en el expediente se encuentran más de un año de intercepciones telefónicas autorizadas bajo la legislación conocida como Title III wiretap law, además de informes de investigación y otros documentos relacionados con las actividades que las autoridades atribuyen a El Cuini.

‘El Cuini’ se declara no culpable en Washington

El escrito presentado ante la corte también señala que ambas partes se encuentran en conversaciones sobre una posible resolución del caso, lo que en el sistema judicial de Estados Unidos suele implicar la negociación de un acuerdo antes de llegar a juicio.

La solicitud de aplazamiento no fue objetada por la fiscalía. Asimismo, el propio acusado aceptó suspender temporalmente los plazos establecidos por la Speedy Trial Act, una normativa que establece los tiempos máximos para que una persona acusada sea llevada a juicio en el sistema federal estadounidense.

¿Quién es Abigael González Valencia, 'El Cuini'?

González Valencia es señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con crimen organizado, tráfico de drogas y uso de armas de fuego. Según las investigaciones, habría tenido un papel clave en la estructura financiera del CJNG.

Antes de su traslado a Estados Unidos, el presunto narcotraficante fue detenido en 2015 en Puerto Vallarta, donde permaneció bajo custodia de las autoridades mexicanas durante varios años.

Posteriormente, fue entregado el 13 de agosto de 2025 junto con otros 25 líderes criminales. Esa extradición formó parte de una serie de entregas de alto perfil, luego de que en febrero del mismo año un primer grupo de 29 reclusos también fuera trasladado a territorio estadounidense.

