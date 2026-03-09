Donald Trump amenaza con ataques más intensos a Irán si se atrevan a bloquear el Estrecho de Ormuz

La tensión en Medio Oriente sigue en aumento por el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán. Todo comenzó a finales de febrero y, desde entonces, ambos bandos han intercambiado ataques con misiles, drones y operaciones militares en la región del Golfo Pérsico.

En medio de la guerra, uno de los principales focos de preocupación internacional es el posible cierre del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo. Analistas advierten que cualquier bloqueo en este punto estratégico podría afectar gravemente el suministro energético global y provocar una fuerte alza en los precios del crudo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Trump amenaza con golpear “20 veces más fuerte” a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia contra Irán y aseguró que su gobierno responderá con una fuerza mucho mayor si el país intenta bloquear el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario afirmó que si Irán interfiere con el tránsito de petróleo en esa zona estratégica, Estados Unidos “lo golpeará veinte veces más fuerte de lo que ha sido golpeado hasta ahora”.

Trump también advirtió que los ataques podrían dirigirse contra instalaciones que calificó como “fácilmente destructibles”, lo que, según dijo, tendría consecuencias devastadoras para la infraestructura del país.

Por qué el Estrecho de Ormuz es clave para el comercio mundial

El Estrecho de Ormuz es un paso marítimo ubicado entre Irán y Omán que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico. Por esta ruta transita una parte significativa del petróleo que se exporta desde países productores del Medio Oriente.

De hecho, se estima que cerca del 20% del petróleo que se consume en el mundo pasa por este estrecho, lo que lo convierte en uno de los puntos estratégicos más importantes para el comercio energético global.

Por esta razón, cualquier intento de bloquear o interrumpir el tránsito marítimo en la zona podría provocar una crisis energética internacional y elevar aún más las tensiones en el actual conflicto entre Estados Unidos e Irán.