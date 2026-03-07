“Es un sueño que se llevarán a la tumba": Irán rechaza rendirse ante EUA

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo este sábado que su país no se rendirá a Estados Unidos ni a Israel, en el octavo día de contienda, en respuesta a una exigencia realizada el día anterior por el presidente Donald Trump. Asimismo, se disculpó con los países vecinos que han sido atacados por las fuerzas iraníes y anunció el fin de dichas ofensivas.

"La idea de que Irán se rendirá incondicionalmente es un sueño que nuestros enemigos se llevarán a la tumba", dijo Pezeshkian en el segundo video emitido por su oficina desde el comienzo de la guerra. El viernes, Trump había dicho que solo la "rendición incondicional" de Teherán puede poner fin al conflicto en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero, mismo día en que murió el líder supremo iraní, Ali Jamenei, en un bombardeo.

"Lamentablemente, lo que estamos viendo es que, sin respetar ninguna de las leyes internacionales, bombardean cualquier lugar que desean y no se abstienen de atacar escuelas, hospitales y diversos centros en el país", afirmó Pezeshkian en el video de este sábado. Irán ha señalado varias veces que el país está preparado para un larga guerra, y ha respondido con ataques a Israel y varias bases militares y embajadas estadounidenses en los países de la región, entre ellos Kuwait y Arabia Saudita.

Some countries have begun mediation efforts. Let's be clear: we are committed to lasting peace in the region yet we have no hesitation in defending our nation's dignity & sovereignty. Mediation should address those who underestimated the Iranian people and ignited this conflict https://t.co/MxWCuNYOYR — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 6, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Fin de ataques a países cercanos

Respecto a lo anterior, Pezeshkian dijo que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, una decisión que tomó el Consejo de Liderazgo con una salvedad: "a menos que Irán sea atacado desde esos territorios”, aseguró Pezeshkian, que forma parte de dicho consejo, formado tras la muerte del líder supremo.

Iran's President Masoud Pezeshkian has apologised for attacking neighbouring countries, in a pre-recorded address released on state television.



Within minutes of the statement’s release, an explosion was heard over Doha, as attacks on Gulf nations continue. pic.twitter.com/UI7jxnUXn5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 7, 2026

Asimismo, pidió disculpas a los países cercanos por las ofensivas iraníes, al mismo tiempo que les lanzó una advertencia. "Algunos están pensando en aprovechar esta oportunidad para atacar nuestro territorio. Les envío este mensaje: no se conviertan en instrumentos del imperialismo", sostuvo el mandatario iraní.

Casi al mismo tiempo que se emitió el mensaje, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de otra "oleada de ataques con misiles y drones contra Baréin y Qatar".

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.