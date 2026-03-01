Trump reconoce bajas en conflicto con Irán y asegura que la ofensiva continuará hasta cumplir objetivos

En medio de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, el presidente Donald Trump reconoció públicamente que las operaciones en curso pueden acarrear más bajas, pero reafirmó que la ofensiva continuará hasta alcanzar todos los objetivos establecidos. Las declaraciones del mandatario llegan tras una nueva ronda de ataques conjuntos contra Irán, que han provocado una intensificación del conflicto en Oriente Medio tras la muerte de Ali Jameneí, líder supremo iraní.

En las últimas horas, las fuerzas israelíes y estadounidenses han concentrado sus bombardeos sobre Teherán y otras zonas estratégicas, con ataques que han eliminado a decenas de altos mandos del régimen iraní, debilitado infraestructura militar clave.

Irán, por su parte, ha respondido con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos en Israel, bases estadounidenses en la región y países del Golfo con instalaciones aliadas.

Trump reconoce bajas y mantiene postura firme

Desde su residencia en Mar-a-Lago, Trump confirmó que la operación “Furia Épica” ha causado víctimas entre las filas estadounidenses y que “lamentablemente, puede haber más bajas". Según la poca información que reveló el Pentágono, tres soldados murieron y cinco más resultaron gravemente heridos, además de que un número sin especificar sufrió heridas leves.

De igual manera, Trump insistió en que estos esfuerzos son necesarios para eliminar amenazas que ponen en riesgo la seguridad de Estados Unidos y sus aliados. También informó que las fuerzas armadas continuarán atacando hasta que se logren todos los objetivos fijados, los cuales calificó de “muy potentes y estratégicamente clave".

El conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán podría alargarse

Trump ha mantenido conversaciones con líderes de países aliados, incluidos miembros de la OTAN y naciones del Golfo Pérsico, para coordinar acciones y esfuerzos de respuesta ante la escalada. Aunque algunas potencias internacionales han llamado a la moderación y al diálogo, el mandatario estadounidense ha reiterado su postura de no desistir hasta debilitar la capacidad militar del régimen iraní.

Mientras tanto, en Irán se han registrado múltiples ataques con misiles y drones en represalia, complicando aún más la situación humanitaria y de seguridad en la región. La guerra abierta entre estas potencias mantiene al mundo en alerta máxima, con consecuencias que podrían ir más allá de Medio Oriente, considerando las implicaciones que afectan directamente a otros países.

