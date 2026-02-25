Videos: Fuerte erupción de volcán en San Juan de Urabá provoca evacuación de civiles

Un volcán de lodo hizo erupción en la zona limítrofe de San Pedro de Urabá, en Colombia. Las autoridades activaron estado de alerta tras el incidente registrado durante la tarde de este miércoles 25 de febrero.

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (Cmgrd) activó los protocolos de prevención y evacuación para las familias que se encontraban cerca de la zona. Asimismo, usuarios publicaron impactantes imágenes que se han hecho virales en redes sociales.

Erupción de volcán en Colombia

En las imágenes se puede ver una intensa columna de humo y material expulsado por el volcán, provocando que los vecinos tuvieran reacciones de pánico. Ocurrió cerca del acueducto municipal, en una zona habitada con infraestructura sensible.

Hasta ahora, no se reportan víctimas ni personas heridas. Por otro lado, varios animales sí perdieron la vida, además de que también se registraron daños materiales. De hecho, el secretario de Gobierno de San Juan de Urabá, José Ignacio Díaz, confirmó que cuatro viviendas tuvieron que ser evacuadas de forma preventiva.

#ATENCIÓN. Volcán de lodo hizo erupción en mpio/San Juan de Urabá (Antioquia) generando alarma entre la comunidad. Autoridades locales evalúan las posibles afectaciones mientras organismos de gestión del riesgo monitorean la zona; por el momento, el sector no cuenta con energía. pic.twitter.com/DRH5hYtpDk — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 26, 2026

Por su parte, bomberos acudieron de inmediato para combatir las llamas en las zonas habitadas, trabajando en que las llamas no se extendieran a un incendio forestal. El riesgo era grande, porque fue muy cerca de una zona de vegetación seca.

Autoridades piden a la población no acercarse al sitio

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la población para acercarse al sitio de la erupción y no transitar por las vías afectadas. Al mismo tiempo, siguen trabajando, inspeccionando la zona para determinar el balance real de los daños.

Se espera que en las próximas horas tengan un balance completo con todos los daños estructurales que provocó la erupción, así como los daños ambientales registrados. Considerando que la erupción tomó por sorpresa a la población, se espera un mayor monitoreo de la actividad volcánica.

