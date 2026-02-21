Trump eleva al 15% impuesto global a las importaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que subirá a un 15% el nuevo impuesto a las importaciones de todos los países que aprobó ayer después de que el Tribunal Supremo fallara en contra de su política de gravámenes.

Así lo anuncio el mandatario en una publicación en la plataforma Truth Social, donde aseguró que el aumento será "de inmediato".

"Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% anunciados el día anterior, hasta el nivel totalmente autorizado del 15%", escribió. Este aumento se basa en una "revisión exhaustiva" del fallo del máximo tribunal estadounidense”, declaró, denunciando una vez más esa decisión como "ridícula" y "extraordinariamente antiestadounidense".

Ley de Comercio de 1974 que usó el mandatario en la nueva orden ejecutiva de aranceles solo permite incrementar los gravámenes hasta un 15% y en períodos de 150 días. Después de esto, solo será prorrogable a través del Congreso, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo.

Trump puede suspender, modificar o terminar la imposición arancelaria en cualquier momento durante este lapso, algo que no es del todo raro en el republicano, habituado a renegociar o suspender aranceles poco después de imponerlos.

El dictamen del Supremo, emitido este viernes, afecta a la tarifa global base a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a impuestos adicionales del 25% a México y a Canadá.

También, se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50% los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Antes de firmar la nueva ley, Trump había criticado abiertamente el actuar del Supremo durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

