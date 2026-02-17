FOTOS: Dragones, luces y tradición marcan el inicio del vibrante Año del Caballo

El Año del Caballo comenzó oficialmente con el arranque del Año Nuevo Lunar, una de las festividades más importantes del calendario asiático y de comunidades alrededor del mundo. Millones de personas participaron en rituales familiares, espectáculos públicos y ceremonias religiosas para recibir este nuevo ciclo cargado de esperanza, prosperidad y renovación espiritual.

Desde China, Vietnam y Corea del Sur hasta ciudades de Europa y América, las celebraciones combinaron tradiciones ancestrales con innovaciones tecnológicas que atrajeron a nuevas generaciones. El Año del Caballo marca el inicio de la primavera según el calendario lunisolar y simboliza movimiento, fuerza y crecimiento.

Más de mil millones de personas dieron la bienvenida al Año del Caballo con tradiciones llenas de color, familia y esperanza de prosperidad. Getty Images

¿Qué significa el Año del Caballo?

Dentro del zodiaco chino, el caballo representa libertad, energía vital, determinación y éxito personal. Se asocia con personas dinámicas y con periodos de cambios positivos tanto en el ámbito laboral como social.

Expertos en cultura oriental señalan que este ciclo suele impulsar proyectos nuevos, viajes, oportunidades económicas y renovación de metas, por lo que muchas familias realizan rituales enfocados en la prosperidad.

Tradiciones comunes en diferentes países

Las reuniones familiares siguen siendo el eje central de la festividad. Grandes banquetes reúnen a generaciones para honrar a los antepasados y compartir alimentos simbólicos que representan abundancia y longevidad.

Esta festividad marca el inicio de la primavera según el calendario lunisolar y se celebra con costumbres que varían por país, pero comparten elementos como reuniones familiares, rituales de buena suerte y espectáculos vibrantes. Getty Images

Las calles se llenan de danzas de dragones y leones, acompañadas por tambores y fuegos artificiales que buscan alejar la mala suerte y atraer fortuna durante todo el año.

Rituales espirituales y símbolos de buena suerte

Miles de personas acudieron a templos para encender incienso, ofrecer alimentos y realizar plegarias por salud y estabilidad económica. En Vietnam destacaron los árboles de kumquat como símbolo de riqueza, mientras que en Corea del Sur se usaron hanboks tradicionales y se compartió sopa de pastel de arroz.

Estas prácticas fortalecen la identidad cultural y mantienen vivas tradiciones transmitidas por siglos.

Toques modernos en las celebraciones

Este año sorprendieron los espectáculos tecnológicos, con robots humanoides participando en coreografías y shows de artes marciales durante la Gala de la Fiesta de la Primavera en China.

Además, drones luminosos crearon figuras del caballo en el cielo nocturno, reflejando cómo la innovación se integra a las festividades milenarias.

Opciones para vivir la experiencia del Año Nuevo Lunar

Festival del Año Nuevo Lunar en Ciudad de México – Centro Histórico – Entrada gratuita – Informes

Desfile del Año Nuevo Lunar en San Francisco – Barrio Chino – Acceso libre

Tour cultural en Pekín – desde $2,500 MXN – Reservas: chinaculturetravel.com

