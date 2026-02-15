Estados Unidos transporta en avión un reactor nuclear de última generación

Estados Unidos transportó este domingo un reactor nuclear de última generación a bordo de un avión militar, en lo que las autoridades describen como un paso clave para impulsar la innovación energética en su infraestructura de defensa y resiliencia, todo gracias a la orden ejecutiva del presidente Donald Trumo.

La aeronave, un C-17 Globemaster III, despegó desde la base March Air Reserve en California con un reactor compacto que fue trasladado hasta la base aérea de Hill en Utah, donde continuará su traslado terrestre para pruebas y evaluación.

Orden ejecutiva de Donald Trump para impulsar el uso de la energía nuclear

El movimiento fue confirmado por el Departamento de Guerra de Estados Unidos, a través de sus canales oficiales en redes sociales, donde publicaron imágenes del reactor siendo cargado y transportado bajo estrictas medidas de seguridad como parte de un esfuerzo coordinado con el Departamento de Energía.

El gobierno federal ha señalado que esta operación forma parte de una agenda más amplia para modernizar el uso de la energía nuclear en aplicaciones civiles y de defensa. Recordemos que en mayo de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece medidas para desplegar reactores avanzados con fines de seguridad nacional.

La orden instruye al Departamento de Guerra y al Departamento de Energía a coordinar esfuerzos con el sector privado para asegurar que estas tecnologías se desarrollen rápidamente y se sometan a pruebas dentro de plazos definidos, con el objetivo de demostrar capacidades operativas en suelo estadounidense próximamente.

.@DEPTOFWAR is proudly partnering with @ENERGY to advance America's nuclear energy dominance as part of President Trump's Executive Order.



Today, we are airlifting a next-generation nuclear reactor—HISTORIC! pic.twitter.com/otexjFc7I5 — DOW Rapid Response (@DOWResponse) February 15, 2026

Lo que se sabe del reactor nuclear de última generació

El reactor transportado es parte de un programa denominado "WardZero", desarrollado por la empresa Valar Atomics en colaboración con agencias federales, destinado a reactores modulares compactos y de alta eficiencia para aplicaciones móviles y en entornos remotos. Según informes especializados, estos reactores utilizan combustible TRISO, un tipo de combustible nuclear diseñado para soportar temperaturas extremas con mayor seguridad y menor riesgo de liberación radiactiva.

