Mujeres podrán conducir motocicletas, hecho histórico después de protestas sin precedentes en Irán

Por primera vez en la historia el Gobierno de Irán permitirá que las mujeres conduzcan motocicletas y tengan su propia licencia.

Esta aprobación es la primera respecto a permisos de conducir para mujeres desde que se fundó la República Islámica hace 47 años.

Requisitos para entrega de permisos de conducir

El vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza, firmó el decreto y en el documento se ordena a la Policía de la República Islámica emitir los permisos de conducir.

Para obtener el permiso las mujeres deben pasar los exámenes que serán realizados por instructoras. En caso de que haya escasez de personal, serán hombres, siempre respetando las normas religiosas e islámicas.

La aprobación de los permisos se dio en medio de las protestas contra el gobierno que han dejado por lo menos 2 mil muertos y cientos de heridos.

En todo el territorio se exige la destitución del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei y el régimen autoritario que preside.

Las protestas, que iniciaron en favor de las mujeres en 2022, ahora también incluyen la exigencia para un cambio de gobierno y que se tomen acciones contra la crisis económica.

