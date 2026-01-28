Trump anuncia que una gran tropa se dirige a Medio Oriente; exige a Irán llegar a un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer la mañana de este miércoles 28 de enero que una enorme tropa se dirige a Irán .

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Trump anuncia que una gran tropa se dirige a Irán

Fue mediante la red social Truth donde el mandatario indicó que una flota mayor liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln fue enviada a Irán "para cumplir su misión con rapidez".

Según Los Ángeles Times, el portaaviones alberga múltiples escuadrones de aviones, incluidos cazas F-35 Lightning II y F/A-18 Super Hornet. Además, cuenta con cientos de misiles que podrían incluir misiles de crucero Tomahawk.

El mandatario estadounidense recordó que en una ocasión anterior en la que Irán no accedió a negociar se ejecutó la llamada "Operación Martillo de Medianoche" que según sus palabras causó gran destrucción.

Llegar a un acuerdo justo y equitativo

Además, hizo un llamado para que Irán se siente en la mesa de negociaciones y se llegue a un acuerdo justo y equitativo sin armas nucleares.

Cabe recordar que anteriormente, Trump había anunciado una acción militar si Irán realizaba ejecuciones masivas de prisioneros o mataba manifestantes pacíficos. Además, ha repetido en varias ocasiones que esta considerando diferentes opciones, incluyendo atacar Irán pero también que Teherán quiera hablar.

Por su parte, Teherán ha desplegado un cartel de cuatro pisos en la Plaza Enghelab en la capital amenazando con la destrucción de un portaaviones estadounidense.

Irán advirtió que un ataque estadounidense conduciría a ataques contra los aliados de Washington en la región.

Israel lanza ataque directo contra Irán

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.